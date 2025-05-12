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Британия созывает глав МИД ЕС: как это касается поддержки Украины и безопасности в Европе

Лондон объявит о дальнейших санкциях, направленных на тех, кто поддерживает вторжение России в Украину

сегодня, 07:02
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Кравцев Сергей

12 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми примет европейских коллег, чтобы обсудить поддержку Украины и усиление оборонного сотрудничества. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.

Британия созывает глав МИД ЕС: как это касается поддержки Украины и безопасности в Европе

Великобритания. Фото: из открытых источников

Переговоры европейских партнеров состоятся накануне саммита премьер-министра Великобритании Кира Стармера с лидерами Европейского Союза, запланированного на следующую неделю.

Лемми проведет переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС.

"Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины – он является экзистенциальным для Европы в целом", – говорится в заявлении Лемми.

Глава МИД Британии планирует объявить о дальнейших санкциях, направленных на тех, кто поддерживает вторжение России в Украину.

СМИ стало известно, что во время встречи топ-дипломат Британии также будет настаивать на укреплении европейской безопасности.

На саммите с лидерами ЕС 19 мая Стармер надеется заключить новое оборонное соглашение с блоком и улучшить торговые связи после Brexit на фоне изменений в международных альянсах из-за политики президента США Дональда Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — заявление Трампа о Стамбуле все меняет: как теперь нужно немедленно действовать Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Великобритания без лишней огласки готовится к прямому нападению Российской Федерации. При этом в Лондоне волнуются, что времени осталось не так много, чтобы как можно лучше подготовиться к войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/uk-host-eu-foreign-ministers-defence-ukraine-before-summit-2025-05-11/
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