logo

BTC/USD

94452.15

ETH/USD

1804.14

LTC/USD

82.18

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Британию могут разделить на 12 зон: как страна готовится к войне с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Британию могут разделить на 12 зон: как страна готовится к войне с Россией

The Telegraph узнал детали нового плана обороны

сегодня, 07:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания без лишней огласки готовится к прямому нападению Российской Федерации. При этом в Лондоне волнуются, что времени осталось не так много, чтобы как можно лучше подготовиться к войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Британию могут разделить на 12 зон: как страна готовится к войне с Россией

Великобритания. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, чиновникам поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны. Засекреченный документ будет включать вопросы защиты кабинета министров и королевской семьи, а также общественное вещание и накопление ресурсов.

"Министры опасаются, что Британия будет не только превзойдена Россией и ее союзниками на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной дома. Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая может вскоре включать британские войска на местах", – говорится в публикации.

По информации журналистов, новый план будет включать стратегию действий в первые дни после удара по материковой части Британии. Будут рассматривать разные варианты действий, при которых страну атакуют обычными ракетами, ядерными боеголовками или с помощью киберопераций.

Разработанный Директоратом устойчивости план должен указать премьеру и Кабмину, как управлять правительством в военное время, и когда стоит переместиться в бункер на Даунинг-стрит или за пределами Лондона. Также должны проанализировать военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий.

Оборонный план предусматривает разделение Британии на 12 зон, каждой из которых будут руководить министры Кабмина, высшие военные офицеры, главные констебли и судьи с особыми полномочиями. По некоторым предположениям, продовольствие и строительные материалы будут запасаться и нормироваться. BBC поручат транслировать обращения к людям, а важнейшие произведения искусства вывезут в Шотландию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Британия и Франция готовят важное решение по Палестине: детали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/politics/2025/05/05/starmer-prepares-for-attack-by-russia/
Теги:

Новости

Все новости