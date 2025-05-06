Британию могут разделить на 12 зон: как страна готовится к войне с Россией

Великобритания без лишней огласки готовится к прямому нападению Российской Федерации. При этом в Лондоне волнуются, что времени осталось не так много, чтобы как можно лучше подготовиться к войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Великобритания. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, чиновникам поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны. Засекреченный документ будет включать вопросы защиты кабинета министров и королевской семьи, а также общественное вещание и накопление ресурсов.

"Министры опасаются, что Британия будет не только превзойдена Россией и ее союзниками на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной дома. Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая может вскоре включать британские войска на местах", – говорится в публикации.

По информации журналистов, новый план будет включать стратегию действий в первые дни после удара по материковой части Британии. Будут рассматривать разные варианты действий, при которых страну атакуют обычными ракетами, ядерными боеголовками или с помощью киберопераций.

Разработанный Директоратом устойчивости план должен указать премьеру и Кабмину, как управлять правительством в военное время, и когда стоит переместиться в бункер на Даунинг-стрит или за пределами Лондона. Также должны проанализировать военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий.

Оборонный план предусматривает разделение Британии на 12 зон, каждой из которых будут руководить министры Кабмина, высшие военные офицеры, главные констебли и судьи с особыми полномочиями. По некоторым предположениям, продовольствие и строительные материалы будут запасаться и нормироваться. BBC поручат транслировать обращения к людям, а важнейшие произведения искусства вывезут в Шотландию.

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