Британия устала ждать ЕС: какое важное решение готова принять в поддержку Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Британия устала ждать ЕС: какое важное решение готова принять в поддержку Украины

Британия готова передать на поддержку Украины 10,6 млрд долларов замороженных активов РФ

5 декабря 2025, 07:20
Автор:
Кравцев Сергей

Правительство Британии готово передать на поддержку Украины 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов) активов РФ, которые заморожены в Великобритании. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте "The Times".

Британия устала ждать ЕС: какое важное решение готова принять в поддержку Украины

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"Министры готовы передать 8 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, замороженных в Великобритании, для поддержки Украины", — сказано в публикации.

Как акцентирует издание, министры предупредили, что российский диктатор Владимир Путин представляет собой "активную угрозу гражданам, безопасности и процветанию Великобритании".

Поэтому в рамках международных усилий по давлению на Путина, Британия пытается выступить посредником в сделке с ЕС и другими странами, включая Канаду, которая может выделить до 100 млрд фунтов стерлингов на военные нужды Украины.

Далее "The Times" указывает, что эти деньги покроют более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года. В частности, либо для продолжения войны, либо для финансирования восстановления, если будет достигнута мирная сделка.

Возвращаясь к Лондону, в материале сказано, что планы по использованию замороженных российских активов в Великобритании для финансирования Украины обсуждались на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе в среду в рамках переговоров о разблокировании средств.

При этом один из источников в правительстве сообщил, что точный механизм разблокировки активов РФ на сумму 10,6 млрд долларов, которые хранятся в Британии, и их передаче Украине – пока не разработан.

Читайте также на портале "Комментарии" — по данным Financial Times, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выдвинула предложение использовать замороженные российские активы для предоставления Украине масштабных финансовых ссуд. Речь идет о сумме до 210 млрд евро, что существенно превышает объемы любых предыдущих инициатив ЕС в этой сфере.




Источник: https://www.thetimes.com/uk/politics/article/frozen-russian-assets-britain-q5k22km0r
