Британія втомилася чекати на ЄС: яке важливе рішення готова прийняти на підтримку України
НОВИНИ

Британія втомилася чекати на ЄС: яке важливе рішення готова прийняти на підтримку України

Британія готова передати на підтримку України 10,6 млрд. доларів заморожених активів РФ

5 грудня 2025, 07:20
Автор:
Кравцев Сергей

Уряд Британії готовий передати на підтримку України 8 млрд фунтів стерлінгів (10,6 млрд доларів) активів РФ, заморожених у Великій Британії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться на сайті "The Times".

Британія втомилася чекати на ЄС: яке важливе рішення готова прийняти на підтримку України

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

"Міністри готові передати 8 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, заморожених у Великій Британії, для підтримки України", — сказано у публікації.

Як акцентує видання, міністри попередили, що російський диктатор Володимир Путін є "активною загрозою громадянам, безпеці та процвітанню Великобританії".

Тому в рамках міжнародних зусиль щодо тиску на Путіна Британія намагається виступити посередником в угоді з ЄС та іншими країнами, включаючи Канаду, яка може виділити до 100 млрд фунтів стерлінгів на військові потреби України.

Далі The Times вказує, що ці гроші покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки. Зокрема, або для продовження війни, або для фінансування відновлення, якщо буде досягнуто мирного правочину.

Повертаючись до Лондона, у матеріалі сказано, що плани щодо використання заморожених російських активів у Великій Британії для фінансування України обговорювалися на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі у середу в рамках переговорів щодо розблокування коштів.

При цьому одне з джерел в уряді повідомило, що точний механізм розблокування активів РФ на суму 10,6 млрд. доларів, які зберігаються в Британії, і їх передачі Україні – поки не розроблено.

Читайте також на порталі "Коментарі" — за даними Financial Times, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію використати заморожені російські активи для надання Україні масштабних фінансових позик. Йдеться про суму до 210 млрд євро, що суттєво перевищує обсяги будь-яких попередніх ініціатив ЄС у цій сфері.




Джерело: https://www.thetimes.com/uk/politics/article/frozen-russian-assets-britain-q5k22km0r
