Британия уже готова восстановить связь с Кремлем: чего испугался Лондон

Великобритания заинтересована в восстановлении прямых каналов связи с российским военным руководством, чтобы снизить риск случайной эскалации, которая в нынешней напряженной обстановке может привести к прямому столкновению. Об этом сообщает The Times.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Поводом для активизации обсуждений стал июньский инцидент в Ла-Манше. Российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь рядом с британской яхтой, которая приблизилась к военному кораблю. По данным британских властей, выстрелы не были направлены непосредственно по судну и должны были предотвратить возможное столкновение. Пострадавших и повреждений не было.

Именно такие ситуации, считают в Лондоне, демонстрируют опасность отсутствия постоянного военного диалога. Представитель британского правительства подтвердил The Times, что Великобритания заинтересована в поддержании контактов с российской стороной. По словам чиновницы, дипломатические каналы позволяют напрямую доносить позицию Лондона до Москвы и помогают контролировать ситуацию.

На высоком уровне британские и российские военные фактически не разговаривают с 2022 года. Последний телефонный контакт начальников генштабов Валерия Герасимова и Тони Радакина состоялся в сентябре того года. Позже, в октябре, министр обороны РФ Сергей Шойгу еще связывался с британским коллегой Беном Уоллесом.

После этого диалог практически прекратился. Дополнительный удар по отношениям нанесли дипломатические конфликты и взаимная высылка военных атташе.

Ситуация вокруг российских кораблей в британских водах остается напряженной. Королевский флот в последние месяцы постоянно отслеживает российские военные суда, включая "Адмирал Григорович". В июле британские ВМС сообщили о существенном росте времени, которое приходится тратить на наблюдение за российскими кораблями у берегов Великобритании.

В Лондоне, судя по всему, хотят избежать сценария, при котором очередной инцидент из-за ошибки, плохой связи или неверной оценки действий другой стороны перерастет в гораздо более серьезное военное столкновение.

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