Британія вже готова відновити зв'язок із Кремлем: чого злякався Лондон

Великобританія зацікавлена у відновленні прямих каналів зв'язку з російським військовим керівництвом, щоб зменшити ризик випадкової ескалації, яка в нинішній напруженій обстановці може призвести до прямого зіткнення. Про це повідомляє The Times.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

Приводом для активізації обговорень став червневий інцидент у Ла-Манші. Російський фрегат "Адмірал Григорович" відкрив попереджувальний вогонь поряд із британською яхтою, що наблизилася до військового корабля. За даними британської влади, постріли не були направлені безпосередньо судном і повинні були запобігти можливому зіткненню. Постраждалих та пошкоджень не було.

Саме такі ситуації, вважають у Лондоні, демонструють небезпеку відсутності постійного воєнного діалогу. Представник британського уряду підтвердив The Times, що Великобританія зацікавлена у підтримці контактів із російською стороною. За словами чиновниці, дипломатичні канали дозволяють безпосередньо доносити позицію Лондона до Москви та допомагають контролювати ситуацію.

На високому рівні британські та російські військові фактично не розмовляють із 2022 року. Останній телефонний контакт начальників генштабів Валерія Герасимова та Тоні Радакіна відбувся у вересні того року. Пізніше у жовтні міністр оборони РФ Сергій Шойгу ще зв'язувався з британським колегою Беном Уоллесом.

Після цього діалог практично припинився. Додатковий удар по відносинах завдали дипломатичні конфлікти та взаємне висилання військових аташе.

Ситуація навколо російських кораблів у британських водах залишається напруженою. Королівський флот останніми місяцями постійно відстежує російські військові суди, включаючи "Адмірал Григорович". У липні британські ВМС повідомили про суттєве зростання часу, яке доводиться витрачати на спостереження за російськими кораблями біля берегів Великої Британії.

У Лондоні, зважаючи на все, хочуть уникнути сценарію, за якого черговий інцидент через помилку, поганий зв'язок або неправильну оцінку дій іншої сторони переросте в набагато серйозніше військове зіткнення.

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