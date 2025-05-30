Британия уже не видит смысла в диалоге с РФ: что заявляет

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Кравцев Сергей
Российские войска массированно атаковали Украину спустя несколько дней после переговоров в Стамбуле. Это является лучшим маркером того, что российский диктатор Владимир Путин проигнорировал шанс на установление мира и решил сконцентрироваться на войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сделал заместитель постпреда Британии при ООН Джеймс Кариуки.
Заместитель постпреда Британии при ООН Джеймс Кариуки. Фото из открытых источников
Посол Великобритании акцентировал, что на прошлой неделе Россия дважды массированно ударила по Украине.
Посол Великобритании заявил, что увеличение количества убийств Россией есть ничем другим, кроме как оскорблением общих ценностей человеческого достоинства и мира, которые Путин якобы разделяет, однако продолжает нарушать.
Официальный Лондон призвал Москву соблюдать международное право, включая Устав ООН, и прекратить убийства мирных жителей.
Читайте также на портале "Комментарии" — США ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
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