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Британия уже не видит смысла в диалоге с РФ: что заявляет

Британия в ООН констатировала, что Путин выбрал войну, проигнорировав шанс на пути к миру

сегодня, 10:11
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Кравцев Сергей

Российские войска массированно атаковали Украину спустя несколько дней после переговоров в Стамбуле. Это является лучшим маркером того, что российский диктатор Владимир Путин проигнорировал шанс на установление мира и решил сконцентрироваться на войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сделал заместитель постпреда Британии при ООН Джеймс Кариуки.

Британия уже не видит смысла в диалоге с РФ: что заявляет

Заместитель постпреда Британии при ООН Джеймс Кариуки. Фото из открытых источников

Посол Великобритании акцентировал, что на прошлой неделе Россия дважды массированно ударила по Украине.

"В течение трех дней Россия запустила более 900 беспилотников и ракет по украинским городам, в результате чего, как сообщается, погибли 30 человек и еще 150 получили ранения", — сказал дипломат.

Посол Великобритании заявил, что увеличение количества убийств Россией есть ничем другим, кроме как оскорблением общих ценностей человеческого достоинства и мира, которые Путин якобы разделяет, однако продолжает нарушать.

"Приоритеты Путина демонстрируются порой. Эти атаки были осуществлены через несколько дней после переговоров в Стамбуле, на которых Россия снова отказалась согласиться на безусловное прекращение огня. Имея еще одну возможность для существенного прогресса на пути к миру, Путин выбрал войну", — отметил заместитель постпреда Великобритании при ООН.

Официальный Лондон призвал Москву соблюдать международное право, включая Устав ООН, и прекратить убийства мирных жителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — США ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.



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Источник: https://www.gov.uk/government/speeches/putin-claims-to-share-values-of-dignity-and-peace-yet-continues-to-violate-them-uk-statement-at-the-un-security-council
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