Британия вновь созывает встречу "коалиции желающих" и не только

Великобритания анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине. Она состоится на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении делегации Великобритании при НАТО в Х (Twitter).

Великобритания. Фото: из открытых источников

"10 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню проведут встречу "коалиции желающих" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении.

В Британии пока не раскрыли других деталей встречи.

Делегация Великобритании при НАТО также сообщила в Х (Twitter) дату заседания в формате "Рамштайн". Встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины проведут Великобритания и Германия. Она состоится в пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Читайте также на портале "Комментарии" — войска "Коалиции желающих" могут быть направлены в Украину. Для этого надо, чтобы были достигнуты ряд условий. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, сообщает France 24.

"Многие люди путают условия и сроки. Поэтому мы должны рассматривать этот вопрос в два этапа", — сказал лидер Финляндии.

Первый этап, по словам Стубба, это прекращение огня, а второй этап — это фактическое мирное соглашение.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". Одна из ключевых тем – возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня. Также говорили о необходимости усиления санкций против России и перевооружении Европы. Издание "Комментарии" подвело итоги саммита, проанализировав мнения экспертов.



