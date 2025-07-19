Британия вовсю готовится к атакам по России: какую работу уже проводит Лондон

Великобритания совместно с Италией и Японией ведет разработку сверхзвукового малозаметного самолёта, который планируется ввести в эксплуатацию к 2035 году. Об этом пишет The Telegraph.

Самолет. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, самолет, получивший в Британии название Tempest, разрабатывается для дальних перелетов, перевозки большой полезной нагрузки и техники, и судя по его размерам, предназначен для дальних миссий вглубь вражеской территории.

"Больший самолёт означает большие топливные баки. Это означает большую дальность полёта и большую полезную нагрузку взрывных боеголовок. Размер также позволяет размещать оружие внутри, обеспечивая гладкую внешнюю поверхность, что затрудняет обнаружение самолёта радаром", — отмечает The Telegraph.

Авторы публикации отмечают, Tempest будет оснащён технологиями, позволяющими ему взаимодействовать с другими самолётами, беспилотниками, наземными войсками и спутниками. Всё это говорит о том, что Tempest разрабатывается для дальних миссий вглубь вражеской территории, где связь с базой может быть невозможна.

Аналитики отмечают, если НАТО когда-либо вступит в войну против России, это означает, что самолёт будет взлетать с британского аэродрома, незаметно долетать до России, уничтожать вражескую ПВО, а затем возвращаться обратно. Более того, такая большая дальность позволит японским пилотам наносить удары вглубь материкового Китая в любом будущем конфликте на Тихом океане.

Как уточняет The Telegraph, проект предполагает, что самолёт сможет пересечь Атлантику без дозаправки в воздухе – чего ещё не удавалось ни одному истребителю Королевских ВВС.

"Вы можете сделать свой самолёт настолько малозаметным, насколько захотите, но если его нужно дозаправлять с помощью танкера, то в конечном итоге противнику останется только выследить и уничтожить этот танкер", — отмечает военный аналитик Фрэнсис Туса.

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