Британия вовсю готовится к атакам по России: какую работу уже проводит Лондон

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Великобритания совместно с Италией и Японией ведет разработку сверхзвукового малозаметного самолёта, который планируется ввести в эксплуатацию к 2035 году. Об этом пишет The Telegraph.
Самолет. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, самолет, получивший в Британии название Tempest, разрабатывается для дальних перелетов, перевозки большой полезной нагрузки и техники, и судя по его размерам, предназначен для дальних миссий вглубь вражеской территории.
Авторы публикации отмечают, Tempest будет оснащён технологиями, позволяющими ему взаимодействовать с другими самолётами, беспилотниками, наземными войсками и спутниками. Всё это говорит о том, что Tempest разрабатывается для дальних миссий вглубь вражеской территории, где связь с базой может быть невозможна.
Аналитики отмечают, если НАТО когда-либо вступит в войну против России, это означает, что самолёт будет взлетать с британского аэродрома, незаметно долетать до России, уничтожать вражескую ПВО, а затем возвращаться обратно. Более того, такая большая дальность позволит японским пилотам наносить удары вглубь материкового Китая в любом будущем конфликте на Тихом океане.
Как уточняет The Telegraph, проект предполагает, что самолёт сможет пересечь Атлантику без дозаправки в воздухе – чего ещё не удавалось ни одному истребителю Королевских ВВС.
Читайте также на портале "Комментарии" — одного НАТО мало: с каким союзником Германия готовится воевать плечо к плечу в войне.