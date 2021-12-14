Британия заявила, что уберет все страны из красного списка путешествий: каких государств касается решение

Британское правительство из среды, 15 декабря, исключит все 11 стран из своего красного списка для путешествий по COVID-19. Такое заявление сделал парламенту министр здравоохранения Саджид Джавид. Об этом сообщает Reuters.

Цифровые табло показывают отмененные рейсы в Лондон - Reuters

В первый раз новый штамм Omicron был обнаружен на юге Африки и Гонконга. Британское правительство добавило 11 африканских стран в свой красный список с конца ноября, а это значит, что прибывшие из этих стран граждане должны были находиться на карантин в отеле.

"Теперь когда в Великобритании Omicron передается быстро, а Omicron настолько широко распространился по всему миру, красный список путешествий теперь менее эффективен для замедления вторжения Omicron из-за границы. Мы исключим все 11 стран из красного списка путешествий, который начнет действовать с 4 утра завтра ", – сказал Джавид.

11 стран, которые будут изъяты – это Ангола, Ботсвана, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигерия, ЮАР, Замбия и Зимбабве.

В Британии зарегистрировано более 4700 случаев заболевания Omicron, 10 человек госпитализированы, а один человек скончался после заражения этим штаммом. Премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, 14 декабря, что Британия столкнулась с "большим всплеском" случаев Omicron.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Великобритании зарегистрирован первый случай смерти человека, заразившегося штаммом коронавируса Omicron. Уже известно, что Omicron является более мягкой версией коронавируса, впрочем, он очень быстро распространяется. По этому случаю, по данным Всемирной организации здравоохранения, смерть пациентов с Omicron не была зафиксирована. Общее количество случаев заражения этим вариантом COVID-19 в Великобритании сейчас составляет 3137.

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