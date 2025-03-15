logo

BTC/USD

84351.43

ETH/USD

1937.43

LTC/USD

92.65

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Британия жестко ответила на ультиматумы Путина по перемирию в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Британия жестко ответила на ультиматумы Путина по перемирию в Украине

В МИД Британии считают, что РФ должна пойти на прекращение огня без каких-либо условий

сегодня, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Союзники по G7 единодушно призывают к прекращению огня "без каких-либо условий", чтобы остановить боевые действия в Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Британия жестко ответила на ультиматумы Путина по перемирию в Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, существует единый подход к достижению прочного мира – "прекращение огня без каких-либо условий".

"Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна принять ее. Я думаю, что формируется коалиция желающих предоставить Украине архитектуру безопасности и договоренности, в которых она нуждается, а также вникнуть в детали любого контроля за этим прекращением огня в будущем", – отметил Лемми.

Топ-дипломат Британии добавил, что "по всем этим вопросам мы нашли общий язык, и семья G7 объединилась".

Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине.

"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа", – сказал Кир Стармер. 

Полное игнорирование Кремлем предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир", подчеркнул он.

Также издание "Комментарии" сообщало – что может Трамп предложить Путину, чтобы тот отказался от своих целей в Украине.

Ранее "Комментарии" писали – российский диктатор Владимир Путин на самом деле даже не рассматривает возможность прекращения огня в Украине и пытается затянуть процесс любых мирных договоренностей. К такому мнению пришли американские аналитики Институт изучения войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://pa.media/
Теги:

Новости

Все новости