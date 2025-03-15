Британия жестко ответила на ультиматумы Путина по перемирию в Украине

Союзники по G7 единодушно призывают к прекращению огня "без каких-либо условий", чтобы остановить боевые действия в Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, существует единый подход к достижению прочного мира – "прекращение огня без каких-либо условий".

"Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна принять ее. Я думаю, что формируется коалиция желающих предоставить Украине архитектуру безопасности и договоренности, в которых она нуждается, а также вникнуть в детали любого контроля за этим прекращением огня в будущем", – отметил Лемми.

Топ-дипломат Британии добавил, что "по всем этим вопросам мы нашли общий язык, и семья G7 объединилась".

Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине.

"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа", – сказал Кир Стармер.

Полное игнорирование Кремлем предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир", подчеркнул он.

Также издание "Комментарии" сообщало – что может Трамп предложить Путину, чтобы тот отказался от своих целей в Украине.

Ранее "Комментарии" писали – российский диктатор Владимир Путин на самом деле даже не рассматривает возможность прекращения огня в Украине и пытается затянуть процесс любых мирных договоренностей. К такому мнению пришли американские аналитики Институт изучения войны.



