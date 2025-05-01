Британия и Франция готовят важное решение по Палестине: детали

Великобритания ведет переговоры с Францией и Саудовской Аравией о признании Палестинского государства на конференции, которую эти две страны созывают в июне с целью сохранения политического пути к двустороннему урегулированию на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Франция и Британия. Фото из открытых источников

Фактически заявление топ-дипломата Британии Лэмми является первым признанием со стороны Лондона того, что продолжаются переговоры с Францией о процессе признания в рамках конференции.

Признание Палестины двумя постоянными членами Совбеза ООН было бы мощным заявлением, но сталкивается со многими дипломатическими препятствиями, в частности необходимостью большей ясности в отношении предложений Франции и того, может ли признание стать частью надежного процесса на пути к двухосному урегулированию, которому противостоит Израиль.

Лемми, выступая перед комитетом по международным отношениям Палаты лордов, заявил, что Великобритания хочет сделать этот шаг, когда он будет иметь серьезное влияние, а не в символический момент, добавив, что, по его печальному заключению, недавнее признание Палестины некоторыми европейскими странами не имело никакого эффекта.

Министр напомнил, что на сегодняшний день Палестину признали 160 государств, включая Испанию, Норвегию и Ирландию, которые сделали это недавно.

"Никто не имеет права вето на то, когда Великобритания признает Палестинское государство... Мы всегда говорили, что признание не является самоцелью, и мы считаем предпочтительным, чтобы признание было частью процесса достижения двустороннего урегулирования", – отметил Лемми.

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