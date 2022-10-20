Британию снова лихорадит: Лиз Трасс подала в отставку с поста премьера

Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на "BBC".

Лиз Трасс. Фото: GETTY

Выборы нового главы правительства Великобритании состоятся на следующей неделе.

По словам Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди, во время которого договорилась о дате следующих выборов и отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.

Как пишет The Guardian, Трасс станет премьер-министром с кратчайшим сроком пребывания на посту в истории Великобритании.

Объявление, сделанное Трасс на Даунинг-стрит, произошло после почти полного испарения ее политического авторитета, что привело к падению рынков, потере двух ключевых министров и потере доверия почти всех членов парламента.

Лиз Трасс начала свое заявление со слов, что пришла на должность "в период большой экономической и международной нестабильности".

По ее словам, Британию "слишком долго сдерживали низкие темпы экономического роста". Она говорит, что она была избрана своей партией с мандатом изменить это.

Трасс отметила, что ее правительство "оплатило счета за энергоносители" и сократило национальное страхование, а также "изложило видение экономики с низкими налогами и высоким темпом роста, воспользовавшейся преимуществами свобод Brexit".

"Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия", — сказала Трасс.

Она также отметила, что разговаривала с королем Соединенного Королевства, чтобы уведомить его о решении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии.

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