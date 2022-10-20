Британию снова лихорадит: Лиз Трасс подала в отставку с поста премьера

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Кравцев Сергей
Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на "BBC".
Лиз Трасс. Фото: GETTY
Выборы нового главы правительства Великобритании состоятся на следующей неделе.
По словам Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди, во время которого договорилась о дате следующих выборов и отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.
Как пишет The Guardian, Трасс станет премьер-министром с кратчайшим сроком пребывания на посту в истории Великобритании.
Объявление, сделанное Трасс на Даунинг-стрит, произошло после почти полного испарения ее политического авторитета, что привело к падению рынков, потере двух ключевых министров и потере доверия почти всех членов парламента.
Лиз Трасс начала свое заявление со слов, что пришла на должность "в период большой экономической и международной нестабильности".
По ее словам, Британию "слишком долго сдерживали низкие темпы экономического роста". Она говорит, что она была избрана своей партией с мандатом изменить это.
Трасс отметила, что ее правительство "оплатило счета за энергоносители" и сократило национальное страхование, а также "изложило видение экономики с низкими налогами и высоким темпом роста, воспользовавшейся преимуществами свобод Brexit".
Она также отметила, что разговаривала с королем Соединенного Королевства, чтобы уведомить его о решении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии.
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Ігор
сегодня, 15:54
Ще одна істота по розпалюванню війни у банці з православним Злом, пішла. Так буває, коли приймаєш якусь сторону суцільного зла - така Карма. Зла, яке приходить до влади брехнею, узурпує владу, всюди розставляє своїх друзів, решту посад продає, бреше та фальшує все життя в країні. Зовсім випадково, як Сталін, Лукашенко, Кастро, Пол Пот, Кім Ір Сен з потомством, опиняється в центрі конфлікту. Зло, яке заради відновлення миру, біснувато вимагає більше зброї та зачиняє свій народ у концтаборі, бо йому потрібні тіла, які спрямують ту зброю проти таких самих засліплених іншим мерзотником. Зло, яке саме ж і виховало ворога навчивши на ІСТV старого кучмовського Пінчука, головного пропагандиста Кісельова. Зло, яке саме ж і озброїло ворога (Кучма) продавши йому ракети, літаки, а потім переклало провину на когось. Все для відновлення миру до останнього мешканця. Чекаємо маразматика Байдена. Всім їм разом з Путіним, Мадуро, Чаушеску, Караджичем створити кампанію Кобзону з Задорновим.