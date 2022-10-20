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Британию снова лихорадит: Лиз Трасс подала в отставку с поста премьера

Элизабет Трасс станет премьер-министром с кратчайшим сроком пребывания на посту в истории Великобритании

сегодня, 16:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на "BBC".

Британию снова лихорадит: Лиз Трасс подала в отставку с поста премьера

Лиз Трасс. Фото: GETTY

Выборы нового главы правительства Великобритании состоятся на следующей неделе.

По словам Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди, во время которого договорилась о дате следующих выборов и отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.

Как пишет The Guardian, Трасс станет премьер-министром с кратчайшим сроком пребывания на посту в истории Великобритании.

Объявление, сделанное Трасс на Даунинг-стрит, произошло после почти полного испарения ее политического авторитета, что привело к падению рынков, потере двух ключевых министров и потере доверия почти всех членов парламента.

Лиз Трасс начала свое заявление со слов, что пришла на должность "в период большой экономической и международной нестабильности".

По ее словам, Британию "слишком долго сдерживали низкие темпы экономического роста". Она говорит, что она была избрана своей партией с мандатом изменить это.

Трасс отметила, что ее правительство "оплатило счета за энергоносители" и сократило национальное страхование, а также "изложило видение экономики с низкими налогами и высоким темпом роста, воспользовавшейся преимуществами свобод Brexit".

"Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия", — сказала Трасс.

Она также отметила, что разговаривала с королем Соединенного Королевства, чтобы уведомить его о решении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии.

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Источник: https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-63309400?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=6351407e92171f0e39be8c82%26Truss%20says%20she%20cannot%20deliver%20mandate%20she%20was%20elected%20on%262022-10-20T12%3A36%3A12.953Z&n
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:54

Ще одна істота по розпалюванню війни у банці з православним Злом, пішла. Так буває, коли приймаєш якусь сторону суцільного зла - така Карма. Зла, яке приходить до влади брехнею, узурпує владу, всюди розставляє своїх друзів, решту посад продає, бреше та фальшує все життя в країні. Зовсім випадково, як Сталін, Лукашенко, Кастро, Пол Пот, Кім Ір Сен з потомством, опиняється в центрі конфлікту. Зло, яке заради відновлення миру, біснувато вимагає більше зброї та зачиняє свій народ у концтаборі, бо йому потрібні тіла, які спрямують ту зброю проти таких самих засліплених іншим мерзотником. Зло, яке саме ж і виховало ворога навчивши на ІСТV старого кучмовського Пінчука, головного пропагандиста Кісельова. Зло, яке саме ж і озброїло ворога (Кучма) продавши йому ракети, літаки, а потім переклало провину на когось. Все для відновлення миру до останнього мешканця. Чекаємо маразматика Байдена. Всім їм разом з Путіним, Мадуро, Чаушеску, Караджичем створити кампанію Кобзону з Задорновим.

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