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Британка платит за учебу, продавая свое ношеное белье: ее заработок впечатляет

Британка рассказала, что вдохновило ее на продажу белья

сегодня, 16:15
Автор:

Светлана Шкурупий

30-летняя Мэл Браун рассказала, что создала нестандартный бизнес, который позволяет ей хорошо зарабатывать и оплачивать учебу в университете.

Британка платит за учебу, продавая свое ношеное белье: ее заработок впечатляет

студентка нашла оригинальный способ оплатить учебу / Фото: instagram.com/melkimbrown

Девушка призналась, что создала интернет-магазин, где продает свое ношеное белье, и чем дольше она его носит, тем выше цену ставит. И ее предметы гардероба пользуются большой популярностью среди мужчин, некоторым она даже отправляет свои фотографии в этом же нижнем белье. В целом, продав одну пару белья, она зарабатывает 90 фунтов стерлингов (около 3,5 тысячи гривен), а в месяц ее заработок составляет 1300 фунтов стерлингов (около 50 тысяч гривен).

Студентка рассказала, что на идею такого нестандартного бизнеса ее вдохновил один мужчина, который написал, что готов заплатить за ее ношеные перчатки 15 фунтов. Тогда девушка всего лишь выложила на eBay несколько масок, которые покупала для Хэллоуина. Но само предложение незнакомца ее заинтересовало, и она начала на этом зарабатывать. 

Мэл Браун призналась, что ее интернет-магазин открылся всего несколько месяцев назад, но его за это время посетило более 20 тысяч человек. И это количество продолжает расти. Семья и друзья девушки не подозревают, чем она занимается, Мэл говорит им, что зарабатывает резьбой по дереву. 

Помимо этого, студентка подрабатывает официанткой и занимается выгулом собак. 

Британка платит за учебу, продавая свое ношеное белье: ее заработок впечатляет - фото 2
Британка платит за учебу, продавая свое ношеное белье: ее заработок впечатляет - фото 3
Британка платит за учебу, продавая свое ношеное белье: ее заработок впечатляет - фото 4

Напомним, недавно британка Тони Стенден оказалась в суде за то, что обманывала своих друзей и родственников, притворяясь больной раком. Девушке собрали деньги на "лечение", а она за них сыграла свадьбу и поехала отдыхать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жительница Австралии придумала необычный способ накопления денег и в этом ей помог "король математики".


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9030127/Physics-student-30-makes-600-month-selling-WORN-pants-tights-sugar-daddies.html
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