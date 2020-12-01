Британка собрала деньги на свадьбу, но потеряла всех друзей и может попасть в тюрьму

Британка Тони Стенден ради свадьбы своей мечты и медового месяца, решилась на аферу, чтобы "сбить" денег со своих друзей и родственников.

невеста (фото из открытых источников)

Женщина сообщила, что тяжело больна и ей осталось жить меньше двух месяцев. Она убеждала знакомых и близких людей в том, что врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание и ей нужны деньги на курс лечения. Дабы придать своей истории правдоподобности, Тони даже полностью сбрила свои волосы.

И когда ее друзья собрали деньги на ее "лечение", а это 8,5 тысячи фунтов стерлингов (почти 325 тысяч гривен), она потратила их на свадьбу своей мечты, а потом улетела со своим мужем на отдых в Турцию.

Спустя время друзья и родственники британки выяснили, что она здорова и хорошо себя чувствует и подали на ее в суд за мошенничество. Женщина признала свою вину и сейчас ей грозит штраф и тюремный срок, а также она должна будет вернуть все деньги.

Одна из знакомых Тони отметила, то за такую аферу она должна бы получить кинопремию "Оскар", потому что ее актерская игра была на высшем уровне, ей удалось обмануть всех.

Напомним, недавно на бразильском курорте состоялась одна из самых необычных свадеб этого года. 33-летний мужчина, которого бросил накануне возлюбленный, женился сам на себе, сказав "да" отражению в зеркале. На торжество он потратил почти 2 миллиона гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Нью-Йорке в разгар пандемии коронавирусной инфекции, хасиды устроили многотысячную свадьбу. Власти официально запретили ее проводить, поэтому ее организовали в условиях большой секретности.

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