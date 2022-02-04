Британская компания научила искусственный интеллект писать программный код

Компания искусственного интеллекта DeepMind из Великобритании научила искусственный интеллект писать программный код на конкурентном уровне с программистами. На соревнованиях с людьми программа успешно выполнила задание среднего уровня и попала до 54% ​​лучших программистов. Об этом сообщает американский вебсайт о компьютерной технике The Verge.

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Проверяла систему проблем кодирования дочерняя компания Alphabet. Конкурс проходил на платформе Codeforces. На нем программисты из любого уголка Земли могут проверить свои навыки. Искусственный интеллект сгенерировал совершенно новый код, участвовавший в десяти тестах. То есть он не использовал ни один готовый шаблон. На этой платформе еженедельно делятся проблемами в области программирования и выдают рейтинги кодеров. Система похожа на оценку Elo, которая используется в шахматах.

"Я могу с уверенностью сказать, что результаты AlphaCode превзошли мои ожидания", — сказал основатель Codeforces Майк Мирзаянов.

Сначала основатель платформы был настроен скептически. По его мнению, в задачах часто нужно не только реализовать алгоритм, но еще разработать его. Однако по результатам конкурса Майк Мирзаянов признал, что AlphaCode смог выступить на уровне нового перспективного конкурента.

Напомним, самая главная и в то же время наиболее почитаемая книга всех христиан – это Библия. В ней мы ищем ответы на главные вопросы в нашей жизни и судьбе всего человечества. Но некоторые исследователи говорят, что в Священном Писании есть зашифрованные послания, с помощью которых можно узнать значимые события.

Израильский математик Элияху Рипс при изучении Библии нашел "секретный код". Благодаря ему ученые уже смогли предсказать несколько драматических событий, которые якобы произошли в точности с предсказаниями, найденными на страницах книги. Об этом рассказал американский журналист Майкл Дрознин. По его словам, в Библии "зашифрованы" такие события, как убийство израильского политического деятеля Ицхака Рабина (1995 год), братьев Кеннеди, а также Мировая война и другие.

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