Британских военных предупредили о вероятной войне против РФ на стороне Украины, – СМИ

Военнослужащих Великобритании уже предупредили, что нужно быть готовыми в любой момент отправиться на войну в Украину. Военнослужащие должны быть готовы рассмотреть любой сценарий и поэтому уже сейчас стоит об этом предупредить своих родных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет британский таблоид "Mirror", со ссылкой на уорент-офицера Пола Карни и генерала Ричарда Данната.

Британским солдатам сказали готовиться к боевым действиям против РФ / фото ua.depositphotos.com

Издание отмечает, Британия довольно решительно настроена помогать Украине оставить своей суверенитет и территориальную целостность и поэтому в стране рассматривают любой вариант.

Карни, обращаясь с военным, предупредил тех, что они должны быть в хорошей физической форме. К тому же, если придется отправиться в Украину, то общение с родными, которые останутся в Великобритании, может быть прервано на долго время.

Британский генерал Ричард Даннат допускает отправку британских военных в Украину. По его убеждению, военнослужащие должны быть готовы к любому исходу событий. При этом генерал уточнил, что его словам не значат, что уже принято решение о переброске армии Великобритании на помощь ВСУ, но такой сценарий рассматривается и может быть задействован. Это нельзя исключать, учитывая, что в Европе идет самая настоящая война и Россия продолжает проявлять свою агрессию. К тому же страдает не только Украины. Поведение России обеспокоены и другие страны, которые соседствую с Украиной и Россией.

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