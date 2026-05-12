Британский флот меняет женские кители из-за жалоб на "пуговицы-соски"

В Королевском флоте Великобритании решили обновить женскую парадную форму после критики из-за дизайна кителей, верхние пуговицы которых военнослужащие называли "неуместными". Как сообщает британская пресса, проблема возникла из-за того, что две декоративные пуговицы на кителе были расположены на уровне груди и визуально напоминали соски.

Парадный китель для офицерок британского флота. Фото: X / Royal Navy

Инцидент касается парадного кителя №1, который носят женщины-офицеры военно-морских сил Великобритании. Нынешний дизайн предусматривает четыре ряда по две пуговицы. Именно верхняя пара вызывала споры во флоте. В служебной записке, цитируемой британскими медиа, отмечается, что расположение этих элементов "считается неуместным". Эту форму также раньше носила и принцесса Анна, имеющая офицерское звание в военно-морских силах.

Во флоте уже подтвердили, что новый дизайн женского кителя начнут вводить с сентября. Пуговицы переместят ниже, а обновленную форму получат более 950 женщин-офицеров. В то же время, сержантского и старшинского состава изменения не коснутся, поскольку их кители имеют другой дизайн.

На смену формы планируется потратить около 200 тысяч фунтов стерлингов из государственного бюджета. Часть военных считает расходы чрезмерными для столь незначительного редизайна. Один из собеседников британских журналистов в военных кругах заявил, что более дешевым решением было бы просто убрать или перенести декоративные элементы в имеющейся форме.

Однако представители флота настаивают, что обновление является "положительным шагом для женщин в ВМС" и поможет учесть замечания военнослужащих по покрою и внешнему виду формы.

