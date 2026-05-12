Британський флот змінює жіночі кітелі через скарги на "ґудзики-соски"
Британський флот змінює жіночі кітелі через скарги на "ґудзики-соски"

Флот Великої Британії оновить жіночі парадні кітелі після скарг.

12 травня 2026, 10:10
Slava Kot

У Королівському флоті Великої Британії вирішили оновити жіночу парадну форму після критики через дизайн кітелів, верхні ґудзики яких військовослужбовиці називали "недоречними". Як повідомляє британська преса, проблема виникла через те, що два декоративні ґудзики на кітелі були розташовані на рівні грудей і візуально нагадували соски.

Парадний кітель для офіцерок британського флоту. Фото: X / Royal Navy

Інцидент стосується парадного кітеля №1, який носять жінки-офіцери військово-морських сил Великої Британії. Нинішній дизайн передбачає чотири ряди по два ґудзики. Саме верхня пара викликала суперечки у флоті. У службовій записці, яку цитують британські медіа, зазначається, що розташування цих елементів "вважається недоречним". Цю форму раніше також носила й принцеса Анна, яка має офіцерське звання у військово-морських силах.

У флоті вже підтвердили, що новий дизайн жіночого кітеля почнуть запроваджувати з вересня. Ґудзики перемістять нижче, а оновлену форму отримають понад 950 жінок-офіцерів. Водночас сержантського та старшинського складу зміни не торкнуться, оскільки їхні кітелі мають інший дизайн.

На зміну форми планують витратити близько 200 тисяч фунтів стерлінгів із державного бюджету. Частина військових вважає витрати надмірними для настільки незначного редизайну. Один із співрозмовників британських журналістів у військових колах заявив, що дешевшим рішенням було б просто прибрати або перенести декоративні елементи на наявній формі. 

Однак представники флоту наполягають, що оновлення є "позитивним кроком для жінок у ВМС" і допоможе врахувати зауваження військовослужбовиць щодо крою та зовнішнього вигляду форми.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/05/11/navy-spends-200k-female-uniforms-buttons-like-nipples/
