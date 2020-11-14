Британский убийца, известный как Йоркширский потрошитель, умер от коронавируса

Британский серийный убийца Питер Сатклифф скончался в больнице в возрасте 74 лет в результате осложнений, вызванных Covid-19. Об этом сообщило в пятницу, 13 ноября, министерство юстиции Великобритании.

Сатклифф, прозванный британской прессой "Йоркширским потрошителем", был осужден в 1981 году за убийство 13 женщин и попытку убийства еще семи в Северной Англии в период с 1975 по 1980 года. Он был осуждён на пожизненный срок.

Сатклифф провел много лет в психиатрической больнице строгого режима Бродмура, прежде чем в 2016 году был признан достаточно стабильным, чтобы быть переведенным в тюрьму Франкленд в графстве Дарем.



Он признался в своих деяниях в полиции в 1981 году, но в суде отказался от показаний. Во время судебного разбирательства в Олд-Бейли в Лондоне он утверждал, что был на миссии у Бога по убийству проституток.

Сатклифф родился в июне 1946 года в Бингли, Западный Йоркшир. Помимо прочего, он работал водителем грузовика и могильщиком. Свое первое убийство он совершил в октябре 1975 года, менее чем через год после женитьбы. Жертвой стала 28-летняя Вильма Макканн, мать четверых детей и проститутка. Ее били молотком и неоднократно наносили удары ножом. В течение следующих пяти лет последовали и другие жертвы.

В конце концов он был арестован в январе 1981 года после того, как полиция остановила автомобиль, которым он управлял, обнаружив, что номерные знаки были украдены. В качестве пассажира в машине находилась работница секс-индустрии Оливия Рейверс. Позже детективы обнаружили в машине молоток и нож со следами крови жертв. В мае 1981 года Сатклифф был приговорен к 20 пожизненным заключениям в тюрьме Олд-Бейли в Лондоне.

Вчера главный констебль полиции Западного Йоркшира Джон Робинс принес "сердечные извинения" женщинам, пережившим нападения Сатклиффа, а также родственникам жертв то, что им пришлось пережить во время расследования убийств.

Известно, что Ричард Макканн, сын первой жертвы Сатклиффа, ранее требовал от полиции официальных извинений за формулировки, которые использовались для описания тех его жертв, которые были секс-работницами. Макканн сказал газете Yorkshire Post, что возмутительно, что полиция назвала покойных женщин "обладающими сомнительными моральными принципами".

"От имени полиции Западного Йоркшира я прошу прощения за дополнительные страдания и беспокойство, причиненные всем родственникам языком, тоном и терминологией, которые в то время использовались старшими офицерами в отношении жертв Питера Сатклиффа", — говорится в заявлении Робинса.

По словамконстебля, смерть убийцы принесет "облегчение" семьям жертв.

"Сегодняшние новости вызовут у многих из них очень печальные воспоминания. И мы должны помнить о жертвах, а не об убийцах", — добавил он. Ранее "Комментарии" писали о том, что убийца Джона Леннона — Марк Чепмен — снова попросился на свободу. Он направил соответствующее ходатайство в Комиссию по условно-досрочному освобождению.





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