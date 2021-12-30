Букингемский дворец был против выступления Элтона Джона на похоронах принцессы Дианы: какая причина

Согласно правительственным документам, опубликованным на этой неделе британским национальным архивом, Букингемский дворец не хотел, чтобы Элтон Джон выступал на похоронах принцессы Дианы. Об этом сообщает Insider.

Элтон Джон поет "Candle in the Wind" на похоронах Дианы, принцессы Уэльской в 1997 году - фото из открытых источников

Джон, который был близким другом принцессы Дианы, исполнил переработанную версию Candle In The Wind, песни, которая первоначально была написана в память о Мэрилин Монро, на похоронах Дианы в 1997 году. Певец Берни Топин сменил первую строчку песни из "Goodbye Norma Jean" (настоящее имя Монро) на "Goodbye England's Rose".

Однако в содержании архивных правительственных документов говорится, что старшие члены королевского дома считали, что текст Candle in The Wind был слишком сентиментальным для этого случая.

В Вестминстерском аббатстве — королевской церкви, где состоялись похороны Дианы — был в готовности сольный саксофонист для исполнения песни на случай, если дворец откажет Джону выступить.

В ответ Преосвященный доктор Уэсли Карр, тогдашний декан Вестминстерского аббатства, лично обратился во дворец и утверждал, что было бы хорошо для миллионов людей, испытывающих "личную скорбь", если бы выступил Джон.

Sky News сообщает, что в отдельной заметке, посланной "старшему члену королевского дома", Карр, принимавший участие в переговорах по службе между дворцом и семьей принцессы Дианы, сказал, что песня Джона захватит настроение общественности и станет неотъемлемой частью похоронной службы.

"Это решающий момент в службе, и мы призываем к смелости. Это… кое-что от современного мира, который представляла принцесса. Я с уважением считаю, что любая классическая или хоровая (даже популярная классика, например Ллойда Уэббера) является неуместной ", – написал Карр.

Далее в примечании Карр заявил, что песня Джона звучала "все время по радио" после смерти Дианы.

"Я был бы готов обсудить значение этого предложения по телефону с кем угодно", — заканчивалась записка.

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