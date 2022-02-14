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Цель вторжения – "смена режима": Британия сообщила о планах ФСБ по украинским городам

В Великобритании считают, что ФСБ поручили перевороты в украинских городах

сегодня, 12:21
Автор:

Карина Ожерельева
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Британия считает, что российская шпионская служба ФСБ получила задачу попытаться организовать перевороты в крупных городах Украины сразу после какого-либо вторжения Кремля. Об этом сообщает The Guardian.

Цель вторжения – "смена режима": Британия сообщила о планах ФСБ по украинским городам

Флаг Британии – фото из открытых источников

Оценка состоит в том, что в результате атаки Россия сначала нанесет удар по военным целям, а затем оцепит столицу, Киев и, возможно, другие крупные города, а диверсанты ФСБ, как ожидается, попытаются установить пророссийское руководство.

Никаких конкретных доказательств для оправдания двухэтапного плана предоставлено не было, но, тем не менее, Великобритания считает его центральным сценарием вторжения, направленным на изменение режима в Украине.

Подобный многоэтапный план отметил немецкий таблоид Bild в начале этого месяца на основе источника иностранной секретной службы. Далее газета отмечала, что Россия будет тогда пытаться назначить прокремлевский парламент и поймать украинских активистов и лидеров оппозиции.

В ответ спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Bild "пересек все возможные пределы человеческой, настоящей морали и этики".

Украинская разведывательная служба и другие не раз обличали доказательства вмешательства ФСБ в страну с начала войны с Россией в 2014 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", слуга народа Даниил Гетманцев может оказаться причастным к ФСБ и уничтожению украинского бизнеса. Данило Гетманцев, возглавляющий в Верховной Раде Украины налоговый и таможенный Комитет, попал в скандал. По данным журналистов, он может оказаться замешанным не только в деятельности российских спецслужб, но и в создании преград для украинского бизнеса.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/feb/13/russias-fsb-agency-engineering-coups-ukrainian-cities
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