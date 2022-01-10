Череп весом в одну тонну: в Великобритании обнаружили останки морского дракона (ВИДЕО)



















На территории Великобритании охотники за динозаврами нашли останки древнего ящера. Об этом пишет издание Mirror.

Динозавры. Иллюстрация: Pixabay

Ученые рассказали о том, что они называют одной из "величайших находок" в британской палеонтологической истории. В Медленсе (территория Англии, расположенная неподалёку от Лондона) специалисты нашли останки ихтиозавра. Ему примерно 180 миллионов лет.

Отмечается, что десятиметровый скелет с черепом весом около одной тонны, является самой крупной и наиболее полной окаменелостью такого рода, когда-либо найденной в Великобритании.

Для справки: из-за очень больших зубов и глаз ихтиозавров еще называют морскими драконами.

Ихтиозавры были морскими рептилиями. Они впервые появились около 250 миллионов лет назад, а вымерли 90 миллионов лет назад. Размеры ихтиозавров варьировались от одного до более чем 25 метров в длину.

Ранее на данной территории ученые уже находили останки ихтиозавров, однако, как указывается в материале, последнее открытие — это первый полный скелет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Китае был обнаружен хорошо сохранившийся эмбрион беззубого динозавра. Ученые подсчитали, что останкам не менее 66 миллионов лет. Благодаря новой находке у ученых появляется больше возможностей для понимания связи между динозаврами и птицами.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что специалисты из Китая обнаружили воду на естественном спутнике нашей планеты. Открытие было сделано после того, как ученые исследовали образцы грунта Луны, доставленные на Землю с помощью межпланетной станции.

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