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В Китае обнаружили хорошо сохранившийся эмбрион беззубого динозавра: как он выглядит (ФОТО)

По оценкам ученых, найденному эмбриону овирапторозавра не менее 66 миллионов лет

22 декабря 2021, 12:50
Автор:

Денис Подставной
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Ученые рассказали об открытии хорошо сохранившегося эмбриона динозавра Об это пишет издание BBC. 

В Китае обнаружили хорошо сохранившийся эмбрион беззубого динозавра: как он выглядит (ФОТО)

Динозавры. Иллюстрация: Pixabay

Эмбрион был обнаружен в Ганьчжоу, что на юге Китая. Сообщается, что по оценкам исследователей, ему не менее 66 миллионов лет. Считается, что это беззубый динозавр-теропод, или овирапторозавр. Эмбрион был назван Малыш Инлян.

По словам ученых, это "лучший эмбрион динозавра, когда-либо обнаруженный в истории".

Открытие также дало исследователям лучшее понимание связи между динозаврами и современными птицами. Окаменелость показывает, что эмбрион находился в свернутом положении, которое наблюдается у птиц незадолго до вылупления.

Овирапторозавры, что в переводе означает "ящерицы-похитители яиц", были пернатыми динозаврами, которые жили на территории современной Азии и Северной Америки в течение позднего мелового периода — от 100 до 66 миллионов лет назад.

Как пишет издание, яйцо было обнаружено еще в 2000 году, однако было помещено на хранение на десять лет. Только после начала строительных работ в музее и сортировки старых окаменелостей, исследователи обратили внимание на яйцо.

В Китае обнаружили хорошо сохранившийся эмбрион беззубого динозавра: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: AFP

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании замечена радуга-альбинос. Редкое природное явление в отличие от своего цветного "собрата" является результатом взаимодействия солнечного света с туманом. На прошедших выходных в Британии была туманная погода, которая создала предпосылки к появлению таких радуг. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Одесской области создали необычную елку-рекордсменку. Она полностью изготовлена из монет, а её высота составляет три метра. Для создания такого арт-объекта понадобилось более девяти тысяч монет номиналом пять копеек. Сообщается, что сейчас елка стоит на городской площади и привлекает к себе внимание многих людей. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59748281?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom4=E14A432A-62B6-11EC-AA19-E6C44744363C&at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+
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