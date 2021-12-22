В Китае обнаружили хорошо сохранившийся эмбрион беззубого динозавра: как он выглядит (ФОТО)

Ученые рассказали об открытии хорошо сохранившегося эмбриона динозавра Об это пишет издание BBC.

Динозавры. Иллюстрация: Pixabay

Эмбрион был обнаружен в Ганьчжоу, что на юге Китая. Сообщается, что по оценкам исследователей, ему не менее 66 миллионов лет. Считается, что это беззубый динозавр-теропод, или овирапторозавр. Эмбрион был назван Малыш Инлян.

По словам ученых, это "лучший эмбрион динозавра, когда-либо обнаруженный в истории".

Открытие также дало исследователям лучшее понимание связи между динозаврами и современными птицами. Окаменелость показывает, что эмбрион находился в свернутом положении, которое наблюдается у птиц незадолго до вылупления.

Овирапторозавры, что в переводе означает "ящерицы-похитители яиц", были пернатыми динозаврами, которые жили на территории современной Азии и Северной Америки в течение позднего мелового периода — от 100 до 66 миллионов лет назад.

Как пишет издание, яйцо было обнаружено еще в 2000 году, однако было помещено на хранение на десять лет. Только после начала строительных работ в музее и сортировки старых окаменелостей, исследователи обратили внимание на яйцо.

Фото: AFP

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