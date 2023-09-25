Что будет с поддержкой Украины, если в США сменится власть: в Британии сделали заявление

Поддержка украинского народа со стороны Великобритании никуда не исчезнет, независимо от того, с каким результатом закончатся выборы в США. Великобритания продолжит стоять "плечом к плечу" с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Британии Грант Шеппс, сообщает "CNN".

Грант Шеппс. Фото: из открытых источников

Представители Республиканской партии разделились в своей поддержке главы украинского государства Владимира Зеленского, причем последние опросы показывают, что большинство республиканцев согласны с тем, что США должны делать меньше для помощи Украине в ее конфликте с Россией.

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Опрос CNN, который проводился в августе, продемонстрировал, что большинство жителей США против выделения дополнительных средств Украине, а среди республиканцев число противников достигает 71%.

Шеппсу задали вопрос о том, изменится ли позиция официального Лондона, если президент-республиканец будет избран и примет решение отказаться от поддержки Украины со стороны США. Министр заявил, что поддержка Лондоном Киева "незыблема", и назвал этот вопрос "спекулятивным".

"Это произойдет нескоро, пока мы не увидим, что случится на выборах республиканцев, но мы будем продолжать стоять плечом к плечу с нашими друзьями на Украине", — подчеркнул Шеппс.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания более года проводила секретные переговоры с РФ касательно проблем глобальной безопасности (включая дефицит зерна и ядерную безопасность) При этом якобы не вела никаких активных мирных переговоров, которые были бы направлены на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что итог войны в Украине будет подведен на поле боя. В аналогичном ключе высказываются украинские власти и их советники типа Михаила Подоляка, предупреждая, что российско-украинской войны пока идет по пессимистическому прогнозу "длительной войны на истощение". О чем говорят эти сообщения-заявления? Что может подтолкнуть Киев и Москву к переговорам? Какие есть варианты развития событий в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



