Что нужно знать о новом премьере Великобритании Лиз Трасс: каких решений ждать по Украине и России

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, как и обещала, сделала первый звонок в новом статусе в Украину, переговорив с президентом Владимиром Зеленским. Она также приняла его приглашение посетить Украину. О чем говорят такие действия Трасс? Как будут дальше развиваться украино-британские отношения? Чего в этом ракурсе ожидать России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Лиз Трасс. Фото: из открытых источников

Важным штрихом к портрету Трасс является то, что она склонна к резкому изменению своей позиции

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так:

"Во внешнеполитической игре Лондона, прежде всего по отношению к России, будут еще больше повышены ставки, при максимальной военной поддержке Великобританией Украины. Однако есть и новые риски, и новые угрозы глобальной безопасности".

Так, напоминает он, Лиз Трасс сказала, что она не будет долго консультироваться со всем миром и готова нажать ядерную кнопку.

"К тому же, – продолжает Андрей Мишин, – новый премьер не определилась в вопросах сотрудничества или соперничества со многими ключевыми партнерами Украины, прежде всего с Францией. Следует отметить, что важным штрихом к портрету Трасс является то, что она склонна к резкому изменению своей позиции. Важно, чтобы в период ее нахождения на посту английского премьера – это персональное качество не повлияло на общий курс внешней политики Великобритании. Я в данном случае вижу неявную угрозу и действующему политическому режиму в нашей стране".

В целом, констатирует эксперт, на ситуацию в мире всё более влияет усиливающаяся турбулентность.

Лиз Трасс даже более радикальный сторонник нашей страны, нежели ее предшественник

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отмечает, что после США именно Великобритания оказывала и оказывает Украине наибольшую помощь с начала широкомасштбаной российской агрессии.

"Лондон без колебаний выступает как наш верный союзник. Кстати, именно поддержка Украины – это чуть ли не единственный пункт деятельности теперь уже экс-премьера Бориса Джонсона, касательно которого был консенсус как среди его сторонников, так и среди оппонентов. И даже, когда шли праймериз в Консервативной партии по выборам преемника Джонсона, среди претендентов не было разночтений в вопросе поддержки Украины. Мне кажется, что Лиз Трасс даже более радикальный сторонник нашей страны, нежели ее предшественник", – рассуждает эксперт.

С другой стороны, акцентирует Андрей Золотарев, у Лиз Трасс весьма неоднозначная биография.

"Она совершила немало кульбитов. В юности возглавляла отделение Либерально-демократической партии в Мертон-колледже Оксфордского университета, придерживалась республиканских взглядов. Была сперва яростной противницей Brexit (выход Великобритании из Европейского союза), а потом столь же явной его сторонницей. Будем надеяться, что касательно Украины ее позиция не изменится", – резюмирует эксперт.

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