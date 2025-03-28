Британские переговорщики активно ведут переговоры с Соединенными Штатами по расширению торговых связей, пытаясь снизить влияние возможных пошлин, которые может ввести Дональд Трамп. Одним из спорных вопросов в потенциальном соглашении является импорт так называемой "хлорированной курицы" — продукта, который в США очищается диоксидом хлора для уничтожения бактерий.

Хлорированная курица

Хотя исследования подтверждают безопасность этой обработки, критики отмечают, что такой метод может способствовать снижению стандартов гигиены на производстве. В частности, британский политик Найджел Фарадж заявил, что поддерживает возможность продажи американской курятины в рамках соглашения о свободной торговле. В то же время основательница движения Save British Farming Лиз Вебстер отметила, что британцы ценят высокие стандарты качества продукции и не хотят их снижать.

Согласно данным Европейской комиссии, если вы съели большое количество хлорированной курицы – что эквивалентно 5 процентам веса вашего тела за один день – вы потенциально можете подвергнуться воздействию вредных уровней химического соединения, известного как хлорат.

"Длительное влияние хлората в пищевых продуктах, особенно в воде, является потенциальной проблемой для здоровья детей, особенно тех, кто имеет легкий или умеренный дефицит йода", – сообщает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Большое потребление хлората в один день может быть токсично для человека, поскольку оно может ограничить способность крови поглощать кислород, что приводит к почечной недостаточности, тогда как хроническое воздействие хлората может препятствовать поглощению йода.

Однако пока нет доказательств, что такая курятина представляет непосредственную угрозу здоровью.

Согласно данным исследований, риск пищевого отравления в США значительно выше, чем в Великобритании, а хлорирование не всегда эффективно уничтожает все бактерии. Именно поэтому в 1997 году ЕС запретил такую практику, требуя соблюдения строгих стандартов на всех этапах производства.

В то же время, в США хлорированная курятина не маркируется отдельно, а обязательное указание страны происхождения мяса считается искусственным препятствием для экспорта. Это усложняет возможность британских потребителей узнать, как была обработана продукция, которую они покупают.

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