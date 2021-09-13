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Главная Новости Мир Великобритания Девушка, которая пережила травлю в школе, нашла необычный способ ответить обидчикам на выпускном
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Девушка, которая пережила травлю в школе, нашла необычный способ ответить обидчикам на выпускном

16-летняя Фелисити Уорбертон из английского города Дройтвич, графство Вустершир, нашла необычный способ ответить обидчикам и приехала на выпускной бал в сопровождении почти 300 байкеров

сегодня, 11:30
Автор:

Хмільовська Інна

Девушка надеялась, что может получить поддержку нескольких байкеров, но была шокирована, когда десятки людей откликнулись на ее просьбу. В конце концов, их было так много, что Фелисити понадобилось полчаса, чтобы преодолеть пять миль от ее дома в Дройтвиче, Вустер, к стадиону. Об этом сообщает Metro.

Девушка, которая пережила травлю в школе, нашла необычный способ ответить обидчикам на выпускном

Британка ответила обидчикам, фото с открытых источников

Мама Фелисити Кэтрин организовала все для своей дочери, когда она опубликовала обращение в Facebook в прошлом месяце. Она попросила членов мотоциклетного клуба WAC помочь отвезти Фелисити, страдающего дислексией (болезнь, характеризующаяся проблемами с чтением, несмотря на нормальный интеллект и при отсутствии нарушений слуха и зрения) и синдром Аспергера (нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий), на школьное мероприятие на стадионе Worcester Warriors.

Фелисити с нетерпением ждала своего выпускного, потому что чувствовала, что это будет момент, когда она сможет показать обидчикам из школы, что они больше не могут ей навредить. Они настолько издевались над ней, что она даже думала о самоубийстве за последний год, поэтому в ее выпускной вечер она "утерла нос" всем, кто издевался над ней в школе.

Девушка, которая пережила травлю в школе, нашла необычный способ ответить обидчикам на выпускном - фото 2

"Это было невероятно. Мы надеялись, что, возможно, приедет примерно десять байкеров, но их были сотни. Мы были поражены. Фелисити наслаждалась каждой минутой, и было просто невероятно увидеть поддержку всех байкеров. Ежедневно ее оскорбляли, и это разочаровало ее, но мы почувствовали, что после понедельника все изменилось — наша прекрасная, Фелисити действительно наслаждается и гордится собой. Она удивительная девушка, и она не заслужила этого, потому увидеть, как она загорится, как елка, было абсолютно фантастически", — говорит мама девушки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, почему студенты ВГПУ собрались на протест в свой выпускной .



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Источник: https://metro.co.uk/2021/09/09/bullied-schoolgirl-has-last-laugh-when-200-bikers-escort-her-to-prom-15232193/
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