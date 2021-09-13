Девушка, которая пережила травлю в школе, нашла необычный способ ответить обидчикам на выпускном

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Хмільовська Інна
Девушка надеялась, что может получить поддержку нескольких байкеров, но была шокирована, когда десятки людей откликнулись на ее просьбу. В конце концов, их было так много, что Фелисити понадобилось полчаса, чтобы преодолеть пять миль от ее дома в Дройтвиче, Вустер, к стадиону. Об этом сообщает Metro.
Британка ответила обидчикам, фото с открытых источников
Мама Фелисити Кэтрин организовала все для своей дочери, когда она опубликовала обращение в Facebook в прошлом месяце. Она попросила членов мотоциклетного клуба WAC помочь отвезти Фелисити, страдающего дислексией (болезнь, характеризующаяся проблемами с чтением, несмотря на нормальный интеллект и при отсутствии нарушений слуха и зрения) и синдром Аспергера (нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий), на школьное мероприятие на стадионе Worcester Warriors.
Фелисити с нетерпением ждала своего выпускного, потому что чувствовала, что это будет момент, когда она сможет показать обидчикам из школы, что они больше не могут ей навредить. Они настолько издевались над ней, что она даже думала о самоубийстве за последний год, поэтому в ее выпускной вечер она "утерла нос" всем, кто издевался над ней в школе.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, почему студенты ВГПУ собрались на протест в свой выпускной .
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