Девушка с постыдной татуировкой показала, за что на теле стыдно больше всего (ФОТО)

Жительница Великобритании "забила" татуировками все тело и показала единственный рисунок, за который ей стыдно. 25-летняя Сара-Джейн Синклер показала руки, ноги, живот, грудь, спину и шею, которые практически полностью покрыты татуировками, пишет The Sun.

Девушка с постыдной татуировкой. Фото: The Sun

Лицо девушки также расписано девятью надписями, в том числе надписями stand out ("выделяйся из толпы") и be original ("будь оригинальным").

Ей было введено 15 миллилитров наполнителя в лицо, который растекся по губам, носу и подбородку, что привело к значительному изменению внешности и в то же время укреплению самоуверенности.

За последний год она также ежедневно пользовалась соляриями в течение 15 минут почти каждый день, используя противоречивый спрей для загара, содержащий нелицензионное соединение меланотан. Это стимулирует выработку меланина в коже и позволяет развивать темный загар.

"У меня почти два рукава для рук, половина ноги, немного пояснице и животе, вся грудь, шея и пальцы, задняя часть бедер и, очевидно, лицо", — говорит девушка.

Единственное о чем жалеет — это тату на попе, которое сделала в честь своего парня. Они встречались всего две недели, а татуировка осталось на всю жизнь.

"Мы встречались всего две недели, но тогда мне казалось, что это потрясающий человек. А я очень импульсивная по татуировкам", — пожаловалась красавица.

Несмотря на постоянные злоупотребления в сети и беспокойство со стороны своих близких, Сара-Джейн продолжает придерживаться своего чрезвычайного режима красоты — бесконечных татуировок, наполнителя и загара, а также сеансов PT, которые помогают укрепить его уверенность.



Она отказывается позволить негативным комментариям дойти до нее и поощряет других быть своими настоящими людьми и игнорировать ненавистников. Сара-Джейн говорит, что для нее негативные комментаторы это несчастные, негативные люди. Некоторые люди принимают это близко к сердцу, но лучше просто это игнорировать.

"Я верю в закон притяжения, поэтому если я игнорирую негатив и просто думаю положительно, то позитив вернется ко мне. Только негативные люди вызывают у них негатив", — добавила она.

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