Девушка стала звездой Сети из-за слишком высокого роста

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Ольга Чародий
Девушка по имени Лиззи Грумбридж неожиданно стала популярной в
социальных сетях благодаря своему высокому росту. Рост жительницы Великой британии составляет 192
сантиметра. По словам красотки, еще совсем недавно она очень стеснялась своей внешности, но сейчас стала более проще к ней относится и
даже научилась зарабатывать деньги на рекламе благодаря большому количеству фолловеров.
Девушка (фото из открытых источников)
Daily Star пишет, что ранее у 27-летней матери троих детей Лиззи было много комплексов из-за слишком большого роста. Она чувствовала себя некрасивой, не могла поверить в себя.
Однако социальные сети помогли изменить жизнь Лиззи в лучшую сторону. По ее словам, с помощью Tik Tok она наконец приняла и полюбила себя.
Кроме того, Грумбридж призналась, что с недавних пор начала зарабатывать на рекламе. Также пол года назад она зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой должны заплатить определенную сумму, чтобы получить доступ к контенту.
Как сообщали ранее каждая девушка мечтает встретить достойного мужчину, с которым можно построить крепкую семью. Но не всем представительницам прекрасного пола удается сделать это легко и быстро. Психологи выделили несколько причин, из-за которых у девушки может не складываться личная жизнь.
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