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Девушка стала звездой Сети из-за слишком высокого роста

Социальные сети помогли изменить жизнь Лиззи Грумбридж в лучшую сторону

сегодня, 00:36
Автор:

Ольга Чародий

Девушка по имени Лиззи Грумбридж неожиданно стала популярной в социальных сетях  благодаря своему высокому росту. Рост жительницы Великой британии составляет  192 сантиметра. По словам красотки, еще совсем недавно она очень  стеснялась своей внешности, но  сейчас стала более проще к ней относится и даже научилась зарабатывать  деньги на  рекламе благодаря большому  количеству фолловеров.

Девушка стала звездой Сети из-за слишком высокого роста

Девушка (фото из открытых источников)

Daily Star пишет, что ранее у 27-летней матери троих детей Лиззи было много комплексов из-за слишком большого роста. Она чувствовала себя некрасивой, не могла поверить в себя.

Девушка стала звездой Сети из-за слишком высокого роста - фото 2

"До 13 лет я была намного выше, чем большинство мальчиков в моей школе, а также выше всех девочек и членов моей семьи. С 16 лет меня стали обращать внимание на улице, потому что я сильно выделялась из толпы", — пояснила девушка.

Однако социальные сети помогли изменить жизнь Лиззи в лучшую сторону. По ее словам, с помощью Tik Tok она наконец приняла и полюбила себя.

Девушка стала звездой Сети из-за слишком высокого роста - фото 3

 "TikTok помог мне принять свою внешность. Сейчас у меня 127 000 подписчиков, которые называют меня королевой и богиней и поклоняются мне через мой рост. Теперь мне нравится быть высокой", — сказала  девушка.

Кроме того, Грумбридж призналась, что с недавних пор начала зарабатывать на рекламе. Также пол года назад она зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой должны заплатить определенную сумму, чтобы получить доступ к контенту.

Как сообщали ранее каждая девушка мечтает встретить достойного мужчину, с которым можно построить крепкую семью. Но не всем представительницам прекрасного пола удается сделать это легко и быстро. Психологи выделили несколько причин, из-за которых у девушки может не складываться личная жизнь.


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Источник: https://www.dailystar.co.uk/real-life/woman-called-beanpole-school-now-24364104
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