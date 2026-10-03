Почти половина британских избирателей поддерживает возможное возвращение Великобритании в Европейский Союз. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Messina Group, обнародованного The Guardian.

Великобритания в ЕС. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, 49% респондентов заявили, что поддержали бы повторное вступление страны в ЕС. Против выступили 28,5%. Еще часть опрошенных полагают, что перед принятием такого решения необходимо провести отдельный референдум.

В то же время, британцы демонстрируют значительную поддержку и других вариантов сближения с Евросоюзом. Сохранение нынешних отношений с максимальным сокращением торговых барьеров поддержали 48,2% опрошенных, в то время как 20,9% высказались против.

За присоединение к таможенному союзу выступили 47,1%, а против – 20,7%. Вступление в единый рынок поддержали 45,1% респондентов. Еще 45,5% поддержали формат ассоциированного членства.

При этом 42% опрошенных готовы сохранить нынешнюю модель отношений с ЕС. Вариант дальнейшего дистанцирования от Евросоюза поддержали 27,9%, в то время как 41,2% выступили против него.

Отдельный блок опроса касался оценки самого Brexit. 52,4% респондентов заявили, что решение о выходе из ЕС было ошибкой. Противоположного мнения придерживаются 29,7%, еще 17,9% не определились.

Сам Brexit 54,9% опрошенных назвали провалом. Успехом его считают 12,2%, тогда как 23,2% затруднились определиться, а 9,7% заявили, что не знают.

Тема возвращения в ЕС снова стала предметом политической дискуссии в Великобритании. Премьер-министр Энди Бернем заявил, что правительство изучает разные варианты будущих отношений с блоком, включая возможность полного возвращения. В то же время, конкретного решения о начале процедуры вступления пока нет.

Также издание "Комментарии" сообщало – ЕС обратился к РФ с жестким требованием по ситуации в Олешках.



