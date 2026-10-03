Майже половина британських виборців підтримує можливе повернення Великої Британії до Європейського Союзу. Про це свідчать результати нового опитування Messina Group, оприлюднені The Guardian.

Велика Британія в ЄС. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, 49% респондентів заявили, що підтримали б повторний вступ країни до ЄС. Проти виступили 28,5%. Ще частина опитаних вважає, що перед ухваленням такого рішення необхідно провести окремий референдум.

Водночас британці демонструють значну підтримку й інших варіантів зближення з Євросоюзом. Збереження нинішніх відносин із максимальним скороченням торговельних бар’єрів підтримали 48,2% опитаних, тоді як 20,9% висловилися проти.

За приєднання до митного союзу виступили 47,1%, а проти — 20,7%. Вступ до єдиного ринку підтримали 45,1% респондентів. Ще 45,5% підтримали формат асоційованого членства.

При цьому 42% опитаних готові зберегти нинішню модель відносин із ЄС. Варіант подальшого дистанціювання від Євросоюзу підтримали 27,9%, тоді як 41,2% виступили проти нього.

Окремий блок опитування стосувався оцінки самого Brexit. 52,4% респондентів заявили, що рішення про вихід із ЄС було помилкою. Протилежної думки дотримуються 29,7%, ще 17,9% не визначилися.

Сам Brexit 54,9% опитаних назвали провалом. Успіхом його вважають 12,2%, тоді як 23,2% не змогли визначитися, а 9,7% заявили, що не знають.

Тема повернення до ЄС знову стала предметом політичної дискусії у Великій Британії. Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що уряд вивчає різні варіанти майбутніх відносин із блоком, включно з можливістю повного повернення. Водночас конкретного рішення про початок процедури вступу наразі немає.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ЄС звернувся до РФ із жорсткою вимогою щодо ситуації в Олешках.



