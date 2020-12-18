Доказательства мутации СOVID: Борис Джонсон созвал экстренное собрание

Британское издание Telegraph заявило, что премьер-министр Борис Джонсон созвал экстренное совещание министров из-за появления доказательств мутации коронавируса. СМИ пишет, что он планирует ввести более жесткие ограничения.

Борис Джонсон

Как сообщает издание, премьер-министр созвал внеплановую встречу высокопоставленных министров в пятницу вечером, чтобы обсудить, как сдержать новый вариант вируса. По этой же причине Великобритания введет новые ограничения в субботу, как отмечает СМИ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Великобритании обнаружили новый тип коронавируса.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!