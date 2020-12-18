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Доказательства мутации СOVID: Борис Джонсон созвал экстренное собрание

Борис Джонсон получил доказательства мутации коронавируса, как пишут СМИ

18 декабря 2020, 23:06
Автор:

Татьяна Лозовенко

Британское издание Telegraph заявило, что премьер-министр Борис Джонсон созвал экстренное совещание министров из-за появления доказательств мутации коронавируса. СМИ пишет, что он планирует ввести более жесткие ограничения.  

Доказательства мутации СOVID: Борис Джонсон созвал экстренное собрание

Борис Джонсон

Как сообщает издание, премьер-министр созвал внеплановую встречу высокопоставленных министров в пятницу вечером, чтобы обсудить, как сдержать новый вариант вируса. По этой же причине Великобритания введет новые ограничения в субботу, как отмечает СМИ. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Великобритании обнаружили новый тип коронавируса. 




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/12/18/exclusive-boris-johnson-handed-alarming-new-evidence-virulent/
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