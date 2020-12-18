Доказательства мутации СOVID: Борис Джонсон созвал экстренное собрание

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Татьяна Лозовенко
Британское издание Telegraph заявило, что премьер-министр Борис Джонсон созвал экстренное совещание министров из-за появления доказательств мутации коронавируса. СМИ пишет, что он планирует ввести более жесткие ограничения.
Борис Джонсон
Как сообщает издание, премьер-министр созвал внеплановую встречу высокопоставленных министров в пятницу вечером, чтобы обсудить, как сдержать новый вариант вируса. По этой же причине Великобритания введет новые ограничения в субботу, как отмечает СМИ.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Великобритании обнаружили новый тип коронавируса.
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