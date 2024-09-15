Джонсон набросился на Шольца с жесткой критикой из-за Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно подтвердил, что Берлин не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений возможной эскалации конфликта. Его позицию подверг критике бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвавший немецкое правительство пересмотреть это решение. Джонсон подчеркнул важность снабжения таких ракет, заметив, что можно понять исторический контекст, влияющий на решение Шольца, однако на этом этапе войны Германии следует занять более четкую позицию.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

В свою очередь, Шольц настоял, что решение Германии остается неизменным и касается не только ракет Taurus, но и любого другого оружия, способного поражать цели на большом расстоянии. Он также отметил, что даже если другие страны решат передать Украине такое оружие, Германия будет оставаться верна своей позиции.

"Нам безусловно нужна поставка Taurus, безусловно. Учитывая историю Германии, можно понять Шольца, но сейчас необходимо занять четкую позицию на решающем этапе", — сказал Джонсон газете Süddeutsche Zeitung.



Следует отметить, что это уже не первый случай, когда Джонсон критикует Шольца. В 2022 году во время интервью с CNN Джонсон заявил, что на определенном этапе немецкая позиция заключалась в том, что скорая капитуляция Украины была бы лучшим выходом. Однако тогда представитель правительства Германии резко ответил на обвинения Джонсона, назвав его высказывания "очень развлекательными" и добавив, что бывший премьер-министр часто имеет "своеобразные отношения с правдой".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Джонсон и пять эксминистров обороны Британии просят США разрешить Украине избивать по РФ. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с пятью эксминистрами обороны призвали нынешнего премьера Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для атак на Россию, даже без поддержки США.