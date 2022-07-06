Джонсон назвал условия своей отставки с поста главы правительства: подробности

Премьер-министр Британии Борис Джонсон снова борется за свой пост. В этот раз политик назвал условия, при которых он готов уйти в отставку. Об этом пишет BBC.

Борис Джонсон (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос одного из членов британского парламента, Борис Джонсон заявил, что готов покинуть свое кресло, но только в двух случаях:

если правительство не сможет выполнять должным образом свою работу;

если правительство и дальше не сможет оказывать поддержку Украине;

Также британский премьер отметил, что у него есть "колоссальное большинство", именно поэтому он продолжит эффективно работать.

Известно, что недавно свои должности покинули министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Чиновники, ушедшие в отставку, остались недовольны работой Джонсона.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Джонсону могут объявить вотум недоверия . Представители Консервативной партии Великобритании на следующей неделе могут проголосовать за вотум недоверия премьер-министру и главе партии Борису Джонсону. Журналисты издания, ссылаясь на собственных информаторов, пишут, что голосование членов Консервативной партии по недоверию Джонсону должно было состояться 8 июня. Необходимое количество писем от представителей парламента будет собрано в ближайшие дни. Причиной отставки британского премьер-министра может послужить крупный скандал с вечеринками в стране во времена жестких локдаунов и COVID-ограничений. Однако Джонсон не хочет уходить со своего премьерского поста, мотивируя тем, что перед правительством Британии предстали серьезные вызовы. Информаторы BBC утверждают, что неизвестно наберут ли необходимые 180 голосов за отставку этого британского чиновника. Но в результате голосов за отставку Джонсона так и не набралось. Именно поэтому он продолжает работать в своей должности дальше.

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