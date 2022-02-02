logo

BTC/USD

38339.23

ETH/USD

2755.24

LTC/USD

113.85

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Джонсон объяснил, почему Британия и США не преувеличивают угрозу вторжения РФ в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонсон объяснил, почему Британия и США не преувеличивают угрозу вторжения РФ в Украину

Премьер Британии отрицает, что его страна вместе США преувеличивают угрозу нового вторжения РФ в Украину

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что, если образно изобразить ситуацию, которая возникла между Украиной и Россией, то она выглядит так, что президент РФ Владимир Путин представил пистолет к голове Украины и продолжает угрожать. Именно поэтому обеспокоенность Лондона и Вашингтона относительно нового вторжения РФ в Украину не есть беспочвенной. Как передает издание "Комментарии", об этом Джонсон заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон объяснил, почему Британия и США не преувеличивают угрозу вторжения РФ в Украину

Борис Джонсон. Фото: Офис президента Украины

Борис Джонсон отреагировал на возражения, которые возникают в мире от некоторых стран относительно того, что Великобритания и США слишком преувеличивают угрозу, рассказывая, что Россия вот-вот решит пойти в наступления на Украину. На самом деле, пояснил Джонсон, это не выдумки и не просто заявления, которые основываются на данных разведки, это реальность, с которой сегодня столкнулся весь мир. Россия сконцентрировала у украинской границы большое количество военного контингента, стянула огромное количество оружия. Все свидетельствует о том, что Москва готовится к наступательной военной операции.

По мнению главы правительства Великобритании, российская угроза – это не только проблема самой Украины, это вопрос безопасности всей Европы. Потому Великобритания прилагает большие усилия для объединения страна Запада вокруг Украины.

Джонсон считает, что Путин очень хочет разрушить систему безопасности Европы, провести "новую Ялту" и речь идет не только об Украине, но и других европейских странах – Грузии, Молдове. Их Путин хочет вернуть в сферу влияния Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" – Путин допустил войну с НАТО после вступления в Альянс Украины. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!