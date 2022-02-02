Джонсон объяснил, почему Британия и США не преувеличивают угрозу вторжения РФ в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что, если образно изобразить ситуацию, которая возникла между Украиной и Россией, то она выглядит так, что президент РФ Владимир Путин представил пистолет к голове Украины и продолжает угрожать. Именно поэтому обеспокоенность Лондона и Вашингтона относительно нового вторжения РФ в Украину не есть беспочвенной. Как передает издание "Комментарии", об этом Джонсон заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борис Джонсон. Фото: Офис президента Украины

Борис Джонсон отреагировал на возражения, которые возникают в мире от некоторых стран относительно того, что Великобритания и США слишком преувеличивают угрозу, рассказывая, что Россия вот-вот решит пойти в наступления на Украину. На самом деле, пояснил Джонсон, это не выдумки и не просто заявления, которые основываются на данных разведки, это реальность, с которой сегодня столкнулся весь мир. Россия сконцентрировала у украинской границы большое количество военного контингента, стянула огромное количество оружия. Все свидетельствует о том, что Москва готовится к наступательной военной операции.

По мнению главы правительства Великобритании, российская угроза – это не только проблема самой Украины, это вопрос безопасности всей Европы. Потому Великобритания прилагает большие усилия для объединения страна Запада вокруг Украины.

Джонсон считает, что Путин очень хочет разрушить систему безопасности Европы, провести "новую Ялту" и речь идет не только об Украине, но и других европейских странах – Грузии, Молдове. Их Путин хочет вернуть в сферу влияния Москвы.

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