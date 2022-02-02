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Путин допустил войну с НАТО после вступления в Альянс Украины

Президент РФ вновь предупредил, чем может закончиться вступление Украины в НАТО

сегодня, 07:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин не исключает, что Россия может вступить в войну с НАТО. Причиной возможного противостояния российский президент называет вступление Украины в Альянс, после чего Киев может заявить, что силовым путем будет отвоевывать Крым. Как передает издание "Комментарии", об этом президент РФ заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляция велась на официальном сайте Кремля. 

Путин допустил войну с НАТО после вступления в Альянс Украины

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Заговорив об Украине Путин попросил внимательно послушать то, что он скажет, а далее обратил внимание собравшихся журналистов на то, что в доктринальных документах Украины четко прописано, что их цель вернуть Крым и не отбрасывают при этом военный путь. Далее Путин попросил представить себе такую картину, что Украина стала полноправным членом НАТО и на ее территории появились разного рода ударные установки, такие, как Польше и Румынии. Далее Украина начинает силовым путем освобождать Крым и России ничего другого не остается, кроме как воевать с блоком НАТО.

По словам Путина, складывается впечатление, что об этом на Западе никто не задумывается о последствиях членства Украины в НАТО.

Также президент РФ в очередной раз отметил, что, если НАТО будет вместе с Украиной проводить военную операцию по возвращению Крыма, то Москва будет считать это военной операцией против суверенной территории России, ведь для Кремля вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.

Читайте также на портале "Комментарии" – посол Украины в США заявила, что Украина – не конечная цель Путина.


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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/67690
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