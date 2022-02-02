Путин допустил войну с НАТО после вступления в Альянс Украины

Президент РФ Владимир Путин не исключает, что Россия может вступить в войну с НАТО. Причиной возможного противостояния российский президент называет вступление Украины в Альянс, после чего Киев может заявить, что силовым путем будет отвоевывать Крым. Как передает издание "Комментарии", об этом президент РФ заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляция велась на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Заговорив об Украине Путин попросил внимательно послушать то, что он скажет, а далее обратил внимание собравшихся журналистов на то, что в доктринальных документах Украины четко прописано, что их цель вернуть Крым и не отбрасывают при этом военный путь. Далее Путин попросил представить себе такую картину, что Украина стала полноправным членом НАТО и на ее территории появились разного рода ударные установки, такие, как Польше и Румынии. Далее Украина начинает силовым путем освобождать Крым и России ничего другого не остается, кроме как воевать с блоком НАТО.

По словам Путина, складывается впечатление, что об этом на Западе никто не задумывается о последствиях членства Украины в НАТО.

Также президент РФ в очередной раз отметил, что, если НАТО будет вместе с Украиной проводить военную операцию по возвращению Крыма, то Москва будет считать это военной операцией против суверенной территории России, ведь для Кремля вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.

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