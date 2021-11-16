Джонсон предупредил западных партнеров о выборе между российским газом и Украиной

Западным странам вскоре предстоит сделать непростой выбор – или российский газ, или безопасность и суверенитет Украины. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет "The Guardian", комментируя концентрацию российских войск на украинской границе.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

По словам Бориса Джонсона, он надеется, что вскоре западные партнеры наконец-то начнут понимать, что они уже оказались перед выбором, когда на одной стороне существенное увеличение российских углеводородов в новых огромных трубопроводах, а на другой стороне стабильность в Европе, права и свободы независимого государства Украина.

При этом глава правительства подчеркнул, что все заявления о поддержке территориальной целостности Украины продиктованы отнюдь не желанием навредить России, потому что это великая страна.

Борис Джонсон предположил, что у Москвы теперь появился очень важный механизм давления на западные страны, который очень сильно зависят от российского трубопровода, по которому качается газ в Европу. И, когда западные государства попытаются защитить Украину от российской агрессии, то Путин может использовать шантаж, когда перекроет газовый вентиль, требуя от Запада не вмешиваться.

Также глава британского правительства упрекнул самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который пытается создавать миграционный кризис, что очень на руку Кремлю, провоцируя западные страны к новой конфронтации. Такое отношение Минска не останется без ответа и западание страны введет новые санкции против Беларуси и режима, который у власти.

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