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Главная Новости Мир Великобритания Джонсон сообщил о мутации вируса: на 70% опаснее
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Джонсон сообщил о мутации вируса: на 70% опаснее

ВОЗ отреагировала на заявление премьер-министра

сегодня, 10:12
Автор:

Елизавета Черных

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о том, что новый штамм коронавирусного заболевания, обнаруженный в стране, может быть заразнее на 70%. 

Джонсон сообщил о мутации вируса: на 70% опаснее

ФОТО: Из открытых источников

Джонсон также отметил, что пока подтвержденных данных тому, что мутация вируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью — нет. Он также подчеркнул опасность распространения нового штамма и заявил, что в связи с этим британцы не смогут отпраздновать Рождества, как планировали. 

"Мы жертвуем своим шансом увидеть любимых на это Рождество, но есть больше шансов защитить их жизнь, чтобы мы могли видеть их на предстоящих Рождественских праздниках", — написал Борис Джонсон в Twitter.

На информацию касаемо опасности нового штамма коронавируса уже отреагировали во Всемирной организации здравоохранения. Там заявили о том, что организация держит связь с руководством Британии и будет делиться с обществом информацией по мере ее поступления. 

Как стало известно ранее, Борис Джонсон получил доказательства мутации коронавируса. Британское издание Telegraph заявило, что премьер-министр Борис Джонсон созвал экстренное совещание министров из-за появления доказательств мутации COVID-19. Средство массовой информации пишет, что он планирует ввести более жесткие ограничения.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые доказали особую опасность коронавируса для мозга человека. Исследователям из Вашингтонского университета удалось доказать, что патогенные белки коронавирусного заболевания способны воздействовать на мозг, вызывая потенциально смертельные нарушения в работе нервной системы.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/20/7277591/
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