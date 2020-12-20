Джонсон сообщил о мутации вируса: на 70% опаснее

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Елизавета Черных
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о том, что новый штамм коронавирусного заболевания, обнаруженный в стране, может быть заразнее на 70%.
ФОТО: Из открытых источников
Джонсон также отметил, что пока подтвержденных данных тому, что мутация вируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью — нет. Он также подчеркнул опасность распространения нового штамма и заявил, что в связи с этим британцы не смогут отпраздновать Рождества, как планировали.
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