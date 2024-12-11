Экс-министр обороны Британии намекнул, что Запад сознательно не дал Украине победить

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Кравцев Сергей
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что страны Запада могут и всегда могли сделать намного больше для Украины. Но политического решения о решающем объёме помощи так и не было принято. Как передает портал "Комментарии", об этом экс-министр сказал на мероприятии в Chatham House, пишет The Telegraph.
Бен Уоллес. Фото из открытых источников
Политик также в очередной раз призвал страны НАТО продолжить финансирование Украины в ответ на вопрос о том, что Запад может сделать, чтобы помочь Киеву.
Также бывший министр считает, что союзники могли бы сделать больше в плане обучения в Украине. Он отметил, что оборонная промышленность должна ускорить темпы производства оружия.
В то же время политик предостерег от сосредоточения внимания на отдельных системах вооружения, таких как ракеты Storm Shadow, в качестве "волшебного" оружия, способного переломить ход войны.
По словам бывшего министра, Запад слишком увлекается тотемными индивидуальными системами оружия. в итоге долгие дебаты принесли больше вреда, чем пользы. Это выявило западные расколы.
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