Экс-министр обороны Британии намекнул, что Запад сознательно не дал Украине победить

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что страны Запада могут и всегда могли сделать намного больше для Украины. Но политического решения о решающем объёме помощи так и не было принято. Как передает портал "Комментарии", об этом экс-министр сказал на мероприятии в Chatham House, пишет The Telegraph.

Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Политик также в очередной раз призвал страны НАТО продолжить финансирование Украины в ответ на вопрос о том, что Запад может сделать, чтобы помочь Киеву.

"Никогда не прекращайте помогать Украине в военном отношении, предоставляя снаряжение и обучая людей, — делайте все, что нужно, чтобы победить Путина. Сейчас лучший способ потратить деньги на оборону — это потратить их на Украину", – сказал Уоллес.

Также бывший министр считает, что союзники могли бы сделать больше в плане обучения в Украине. Он отметил, что оборонная промышленность должна ускорить темпы производства оружия.

"Мы все могли бы это сделать. В Европе должны были осознать, что в Европе идет война и нам нужно перейти на своего рода военные рельсы", – сказал он.

В то же время политик предостерег от сосредоточения внимания на отдельных системах вооружения, таких как ракеты Storm Shadow, в качестве "волшебного" оружия, способного переломить ход войны.

По словам бывшего министра, Запад слишком увлекается тотемными индивидуальными системами оружия. в итоге долгие дебаты принесли больше вреда, чем пользы. Это выявило западные расколы.

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