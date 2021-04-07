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Главная Новости Мир Великобритания Елизавета II лишила рыцарских званий 70 человек: в чем причина
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Елизавета II лишила рыцарских званий 70 человек: в чем причина

За весь период своего правления королева Елизавета II лишила званий 186 подданных

сегодня, 09:35
Автор:

Кириєнко Анна

За последние 10 лет королева Елизавета II лишила рыцарских званий 70 человек. Только за прошлый год без привилегий осталось 9 человек. Издание The Times считает такой показатель рекордным.

Елизавета II лишила рыцарских званий 70 человек: в чем причина

Королева Елизавета II лишила высоких званий 70 человек - почему. Фото: ria.ru

Однако почему королева принимает такие решения? Оказывается, Елизавета II лишает статуса людей, которые обвинены в насилии и мошенничестве.

Поэтому в 2020 году солидный статус и приверженность британской монаршей семьи потеряли продюсер Харви Вайнштейн и Марк Роберт Адамс. Их обвинили в изнасилованиях. Еще одна личность — пойманный на мошенничестве финансовый директор BT Ханиф Мохамед Лаланн.

За весь период своего правления Елизавета II лишила званий 186 человек. Небольшая часть этих лиц работали на советскую разведку. Среди них Ким Филби, Энтони Блант, а также бывшие министры Джон Профумо и Крис Хьюн, а также Роберт Мугабе и Николае Чаушеску.

Как подчеркивают The Times, в большинстве случаев британский кабинет министров и королевская семья не разглашают причины лишения статуса и привилегий.

Напомним, что недавно во дворце Елизаветы II обнаружили бомбу. По подозрению в подготовке теракта арестован 39-летний мужчина. Полиция Шотландии обнаружила подозрительный предмет, похожий на взрывчатку, на территории дворца Holyroodhouse в Эдинбурге. Дворец является официальной резиденцией королевы Елизаветы II. Подробности ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что королевские особы имеют секретные имена, которые используются британскими спецслужбами для обеспечения их безопасности. Елизавету II, например, согласно данным инсайдера, полицейские при внутренних коммуникациях называют "Sharon" или при переписке просто буквой "S". Почему ей дали именно такое название и для чего это нужно, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/
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