Елизавета II отменила семейный обед перед Рождеством из-за штамма Omicron

Британская королева Елизавета II второй год отменяет свой традиционный предрождественский обед. Причина — распространение нового штамма "Omicron" и рост числа больных коронавирусом в стране. Об этом сообщает международное информационное агентство The Guardian. Королева-мать вынуждена отменить традиционный рождественский обед с членами королевской семьи из-за того, что встреча членов ее семьи в одном доме "поставит под угрозу рождественские праздники для многих людей". Такое решение она считает "правильным" и "предусмотрительным".

Елизавета II (фото из открытых источников)

“Ее величество с грустью заявило, что вынуждено отменить традиционный рождественский обед с членами королевской семьи. Королева считает такое решение "правильным", поскольку новый штамм "Omicron" бурлит по всей Британии", — говорится в сообщении.

А вот королевский дворец отказался комментировать решение королевы, объясняя это тем, что, мол, рождественский обед – это частное семейное мероприятие. Семейный обед планировался на следующий вторник, 21 декабря, в Виндзорском замке. На нем должны присутствовать 50 членов королевской семьи. Уже много лет королева приглашает своих детей, внуков и правнуков присоединиться к ней в Букингемском дворце, прежде чем отправляется на свое ежегодное рождественское пребывание в Сандрингеме. В этом году три из четырех новых внуков, Август, Лукас и Сиенна, должны были присутствовать. Герцог и герцогиня Сассекски, их сын Арчи и родившаяся в этом году дочь Лилибет должны были остаться в США.

Напомним, мутирующий и пугающий человечество штамм коронавируса "Omicron" размножается в бронхах примерно в 70 раз активнее исходной и Delta-версии COVID-19. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует исследование ученых Университета Гонконга, пишет издание "The Guardian". Ученые допускают, что именно в этом и кроется разгадка того, что штамм "Omicron" считается более заразным, чем предыдущие штаммы коронавируса и потому намного быстрее передается от больного человека к здоровому. При этом ученые отмечают, что в легких новый штамм размножается в 10 раз медленнее. Команда Университета Гонконга считает это индикатором менее тяжелого течения заболевания.

Ученые отмечают, что к своим выводам они пришли после анализа образцов легочной ткани, которые взяли у пациентов во время оперативного вмешательства. Руководитель исследования доктор Майкл Чан Чивай считает, что к данному исследованию нужно подходить, учитывая ряд важных факторов, главный из которых со стоит в том, что у каждого человека свой иммунитет, который и противостоит вирусу, потому как как заражение, так и само протекание болезни может проходить по-разному.

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