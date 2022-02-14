Если Украина откажется от членства в НАТО, мы это поддержим: власти Британии отреагировали на заявление украинского посла

Британия поддержит все, что решит сделать Украина по вступлению в НАТО, заявил в понедельник, 14 февраля, младший министр обороны Великобритании Джеймс Хэппи. Об этом сообщает Reuters.

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хэппи и генерал-майор Джеральд Стриклендс - Reuters

"Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы это поддержим – это решать украинцам. Так же, если бы Украина хотела зарезервировать свою позицию и сказать, что в будущем она может захотеть присоединиться к НАТО, мы бы также это поддержали ", — сказал министр Sky, отвечая на комментарии посла Украины в Британии, предложившего такое соглашение.

Как сообщали ранее "Комментарии", Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией. Такое заявление BBC сделал посол страны в Великобритании. Посол Вадим Пристайко заявил BBC, что Украина готова быть "гибкой" по поводу своей цели присоединиться к атлантическому военному альянсу. По словам президента России Владимира Путина, присоединение Украины к НАТО станет пусковым механизмом войны.

Также Пристайко отметил, что у России уже есть границы с НАТО: Польша, Словацкая республика, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция — все в НАТО. Однако, по словам посла, это ничего не изменило для России и вступление Украины в НАТО тоже "много не изменит".

Также "Комментарии" писали, что в Министерстве иностранных дел Украины, реагируя на слова посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства в НАТО ради мира, заявили, что какое бы решение ни было принято – оно не должно идти в разрез с Конституцией Украины. Спикер МИД Украины обратил внимание на то, что СМИ вырвали слова Вадима Пристайко из контекста.

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