Есть первая страна, которая готова ввести войска в Украину, ради поддержания мира

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения выполнения любых мирных соглашений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Telegraph".

Войска Британии. Фото из открытых источников

"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военных, куда Великобритания уже выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года. Это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо", – говорится в публикации.

Стармер отметил, что "любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасности этой страны".

Премьер Великобритании убежден, что конец войны не может стать временной паузой перед новой атакой правителя России Владимира Путина.

"Но любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины – это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности этой страны. Конец этой войны, когда он наступит, не может стать просто временной паузой перед тем, как Путин снова нападет", – отметил Стармер.

По его словам, Великобритания может играть "уникальную роль" как мост между Европой и США в мирном процессе в Украине.

Стармер считает, что решающие дни впереди будут определять будущую безопасность нашего континента.

"Это момент для всех нас, чтобы активизироваться – и Соединенное Королевство сделает это, потому что это правильно для ценностей и свобод, которые мы ценим, и потому, что это фундаментально для нашей собственной национальной безопасности", – отметил премьер Британии.

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