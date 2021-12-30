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Это не угроза, а предупреждение: в Великобритании вновь напомнили России о санкциях

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс подчеркнула, что за потенциальное новое вторжение РФ в Украину Британия готова ввести жесткие санкции

сегодня, 12:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Лондон не пересмотрел свою позицию и считает, как и прежде, что за малейшую попытку России пойти на новое вторжение в Украину Великобритания введет жесткие санкции. Также Великобритания не относится серьезно к обвинению Кремля о том, что провокации осуществляет сама Украина и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в своей стать для издания "Европейская правда".

Это не угроза, а предупреждение: в Великобритании вновь напомнили России о санкциях

Флаг Великобритании. Фото из открытых источников

Лиз Трасс отметила, Великобритания и ее союзники четко дали понять, что военное вторжение в Украину станет огромной ошибкой Москвы. Ни одна попытка Кремля пойти на такую провокацию не останется без внимания Лондона и его союзников по НАТО. Будет введен пакет экономических санкций, который очень серьезно ослабит российскую экономику.

По словам министра, Великобритания внимательно изучает заявления Кремля, которые призваны обвинить Украину и страны НАТО в провокация, возложить вину именно на Киев за возможную агрессию, но такие методы не сработают.

При этом Трасс подчеркнула, Великобритания уже не единожды заявляла и готова вновь это повторить. На Западе никто не преследует цель угрожать России. Те заявления, которые делают первые лица Великобритании имеют лишь одну цель – предостеречь Россию от ненужных действий и ложных шагов.

Читайте также на портале "Комментарии" – в ЕС раскритиковали требования России по безопасности и заявили, что тоже хотят включиться в переговоры между Россией и США, потому что на них затрагивается тема безопасности европейского континента.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/12/30/7132110/
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