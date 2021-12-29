Раньше РФ себе такого не позволяла: в ЕС раскритиковали требования России по безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настаивает, что ЕС должен занять активную позицию в будущих переговорах между США и Россией по безопасности вокруг Украины. Об этом европейский чиновник рассказал в разговоре с журналистом немецкого издания "Die Welt", пишет портал "Комментарии".

Жозеп Боррель. Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Жозеп Боррель отметил, если исходить из требований России, то Кремль испытывает большое желание обсудить с США безопасность именно на территории Европы. В таком случае не может быть двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном. В него обязательно должен быть включен Европейский Союз.

По словам чиновника, не может обсуждаться безопасность европейского континента без участия самой Европы.

Боррель также подверг критике те ультиматумы, которые озвучили в Кремле, назвав их "неприемлемыми". Чиновник вспомнил историю, отметив, что раньше Россия себе такого не позволяла, потому что в устной форме излагала свои требования, но никогда не прибегала к тому, чтобы в письменно форме выставлять требования к Западу. В письменной форме требовать подписание договора могут только победители, которые требуют от поверженной стороны подписание документа. Такую позицию сегодня занял Кремль. К тому же, отметил Боррель, Россия не в праве решать за другие государства, с кем им сотрудничать или нет, в какие альянсы и союзы вступать.

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