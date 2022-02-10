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"Это тупик": как прошли переговоры министра Британии с российским дипломатом в Москве

Министр иностранных дел Великобритании прибыла в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым

сегодня, 16:52
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия должна уважать суверенитет Украины, чтобы переговоры по безопасности были успешными, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вступая в переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает The Guardian.

"Это тупик": как прошли переговоры министра Британии с российским дипломатом в Москве

Лиз Трасс и Сергей Лавров в Москве – The Guardian

На этой неделе Трасс прибыла в Москву в рамках британских дипломатических усилий, чтобы предотвратить потенциальное наступление России на Украину. В своем вступительном слове Трасс предупредила Лаврова о разрушительных последствиях войны.

"Министр Лавров, я здесь в День дипломата, чтобы призвать Россию стать на путь дипломатии. Война в Украине была бы катастрофической для русского и украинского народа и для европейской безопасности", – сказала Трасс, имея в виду русский профессиональный праздник дипломатов.

Великобритания предупредила об жестком ответе, если Россия начнет атаку на Украину. В настоящее время правительство рассматривает новый закон о санкциях, прежде чем выносить его на рассмотрение парламента.

"Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, как Россия свободно подписала в Будапештском меморандуме 1994 года. Если эти принципы придерживаются, я верю, что на сегодняшних переговорах мы сможем добиться прогресса в укреплении безопасности для всех", – сказала Трасс Лаврову.

В своем выступлении Лавров отметил, что британско-российские отношения достигли "низшей точки за последние годы", и предупредил, что Россия не будет испугана западными угрозами.

"Что касается ультиматумов и угроз, то это тупик и ничего не даст. К сожалению, некоторые наши западные коллеги увлекаются этим в своих публичных заявлениях, и я не могу назвать это дипломатией. Если наши британские коллеги действительно [хотят улучшить отношения], мы, естественно, ответим взаимностью, поскольку недовольны отношениями, которые, кажется, достигли самой низкой точки за последние годы ", – сказал Лавров.

Как сообщали ранее "Комментарии", министр Британии не везет в Москву обещанный пакет "самых жестких санкций".


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Источник: https://www.theguardian.com/politics/2022/feb/10/russia-must-respect-ukraine-sovereignty-liz-truss-talks-open
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