"Это тупик": как прошли переговоры министра Британии с российским дипломатом в Москве

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Карина Ожерельева
Россия должна уважать суверенитет Украины, чтобы переговоры по безопасности были успешными, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вступая в переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает The Guardian.
Лиз Трасс и Сергей Лавров в Москве – The Guardian
На этой неделе Трасс прибыла в Москву в рамках британских дипломатических усилий, чтобы предотвратить потенциальное наступление России на Украину. В своем вступительном слове Трасс предупредила Лаврова о разрушительных последствиях войны.
Великобритания предупредила об жестком ответе, если Россия начнет атаку на Украину. В настоящее время правительство рассматривает новый закон о санкциях, прежде чем выносить его на рассмотрение парламента.
В своем выступлении Лавров отметил, что британско-российские отношения достигли "низшей точки за последние годы", и предупредил, что Россия не будет испугана западными угрозами.
Как сообщали ранее "Комментарии", министр Британии не везет в Москву обещанный пакет "самых жестких санкций".
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