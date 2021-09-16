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Facebook заблокировал популярную достопримечательность через вульгарную название

Наименование популярного среди местных жителей и рыбаков водного канала Cockshoot Dyke теперь запретили употреблять в Facebook

сегодня, 21:15
Автор:

Хмільовська Інна

В соцсети Facebook заблокировали название любимого туристического места в Великобритании. В компании говорят, что название слишком непослушный, и ее алгоритмы даже классифицировали ее как "язык ненависти". Система социальных сетей вычеркнула любое упоминание о водный канал Cockshoot Dyke, название которого раньше никого не смущала. Об этом пишет The Sun.

Facebook заблокировал популярную достопримечательность через вульгарную название

Канал Cockshoot Dyke, фото с открытых источников

Стив Берджесс, администратор на странице "Любите Норфолк Бродс" в Facebook, сказал, что это произошло, когда одна из участниц написала, что она пришвартовалась вдоль отрезка, ведет к Cockshoot Broad. Он был немедленно удален благодаря сочетанию слов "петух, стрелять и дайка".

В Facebook заявили, что причиной является "насилие и сексуальное содержание". 61-летний Стив Берджесс сказал: "Они собрали два и два вместе и получили 58. Вы должны смеяться. Ирония самом деле в том, что пользователи ежедневно видят так много неприличного, насильственного или сексуального, но никто и ничего с этим не делает. Люди считали это смешным, говоря, что его следует называть "водным путем, который не будет назван".

Бизнесмен, который руководит магазинами рыбалки и подарков, сказал, что рыбаки, которые говорят о местах для рыбалки, часто нарушают фильтры Facebook, и ему запретили публиковать фотографии в течение 24 часов.

Как ранее информировал портал "Комментарии", в Украине заблокировали незаконной онлайн-кинотеатр с многомиллионной аудиторией. Основой заработка была реклама, размещенная на сервисе, а также плата за премиум-аккаунт. По предварительным данным, прибыль фигуранта составил более 1,5 миллиона гривен.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/16154156/picturesque-waterway-banned-by-facebook/
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