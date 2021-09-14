Футболиста "Манчестер Сити" обвиняют в изнасиловании и насилии

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" убрал все упоминания о Бенджамине Мэнди с интернет-магазина. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Защитник "Манчестер Сити" Бенджамин Мэнди, фото из открытых источников

После объявления подозрения, футболиста отстранили от тренировок и игры в клубе. Также фанаты уже не смогут заказать футболку "Сити" с его именем и номером. Футбольный клуб отказывается комментировать этот вопрос до завершения расследования.

Напомним, что 27-летнему французскому защитнику объявили подозрение в изнасиловании и сексуальном насилии. Футболиста судья Честерского коронного суда оставил под стражей до конца расследования дела против него. Предварительное слушание по делу проведут 15 ноября. Судебное разбирательство начнется 24 января 2022 и продлится около 2-3 недель.

Известно, что защитнику "Манчестер Сити" инкриминируют изнасилование и сексуальном насилии в его доме. Футболиста обвиняют в нападении на трех разных женщин, в том числе на одну несовершеннолетнюю девушку, которой не исполнилось 18 лет, в его доме в Престбери, графство Чешир.

Сообщается, что три изнасилования произошли в октябре 2020 года. Сексуальное насилие над женщиной совершено в начале января 2021, а также еще одно изнасилование женщины случилось в августе 2021 года. В полиции графства Чешир говорится, что на футболиста написали заявления трое женщин в возрасте от 16 лет, подвергшиеся насилию со стороны подозреваемого.

Как сообщал портал "Комментарии", форварда сборной Исландии по футболу обвиняют в харассменте. Сам футболист Зигторссон сообщил, что считает свое поведение образцовым и только.





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