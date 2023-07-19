logo

BTC/USD

29937.88

ETH/USD

1905.85

LTC/USD

92.86

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Глава МИ-6 обратился к россиянам, призвав вспомнить 1968 год
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава МИ-6 обратился к россиянам, призвав вспомнить 1968 год

Глава МИ-6 считает, что россияне могут помочь прекратить войну в Украине

сегодня, 14:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур обратился к россиянам с призывом "объединить усилия" с его разведывательной службой и добиться того, чтобы прекратилось кровопролитие. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Глава МИ-6 обратился к россиянам, призвав вспомнить 1968 год

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур. Фото: из открытых источников

Во время своей речи в посольстве Великобритании в Праге Мур заявил, что перспективы восстановления Россией своих позиций в Украине маловероятны. Также он сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с Пражской весной 1968 года, когда Советский Союз отменил либерализационные реформы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Став свидетелями продажности, междоусобиц и бездушной некомпетентности своих лидеров — человеческого фактора в его худшем проявлении — многие россияне борются с теми же дилеммами, что и их предшественники в 1968 году. Я приглашаю их сделать то, что другие сделали за последние 18 месяцев, и объединить усилия с нами. Наши двери всегда открыты... С нами их тайны будут в безопасности, и вместе мы будем работать над тем, чтобы положить конец кровопролитию", — заявил Мур.

В частности, во время выступления Мур назвал решение Ирана помогать России беспилотниками "бессовестным" и таким, что спровоцировало внутренние раздоры внутри Тегерана. Предупредил о том, что Китай и Россия пытаются овладеть такими технологиями, как искусственный интеллект и квантовое вычисление.

Он отметил, что МИ дополнит работу разведывательных служб, а не заменит людей, которые могут раскрывать тайны, недоступные для технологий.

"Уникальные характеристики человеческих агентов в нужных местах станут еще более значимыми. Человеческий интеллект в эпоху искусственного интеллекта все чаще будет определяться как то, что машины не могут делать, хотя мы должны ожидать, что предел возможностей машин будет продвигаться с поразительной скоростью", — пояснил Мур.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли Украина присоединиться к НАТО частями – когда реально получить приглашение. Эксперты детально проанализировали ситуацию.                                                                                                                            




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/uk/ai-cannot-replace-spies-uk-intelligence-chief-say-2023-07-19/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!