Глава МИ-6 обратился к россиянам, призвав вспомнить 1968 год

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Кравцев Сергей
Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур обратился к россиянам с призывом "объединить усилия" с его разведывательной службой и добиться того, чтобы прекратилось кровопролитие. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.
Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур. Фото: из открытых источников
Во время своей речи в посольстве Великобритании в Праге Мур заявил, что перспективы восстановления Россией своих позиций в Украине маловероятны. Также он сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с Пражской весной 1968 года, когда Советский Союз отменил либерализационные реформы.
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В частности, во время выступления Мур назвал решение Ирана помогать России беспилотниками "бессовестным" и таким, что спровоцировало внутренние раздоры внутри Тегерана. Предупредил о том, что Китай и Россия пытаются овладеть такими технологиями, как искусственный интеллект и квантовое вычисление.
Он отметил, что МИ дополнит работу разведывательных служб, а не заменит людей, которые могут раскрывать тайны, недоступные для технологий.
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